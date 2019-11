Els tarragonins hauran de canviar la freqüència de la seva TDT a partir d'aquest dijous

Per facilitar la transició, les cadenes de televisió emetran simultàniament a les freqüències nova i antiga durant sis mesos

El canvi de freqüències de televisió digital terrestre (TDT) a Catalunya començarà aquest dijous. El Segon Dividend Digital no implicarà la desaparició de canals de televisió, sinó que només es desplacen les freqüències.Concretament, l'adaptació afectarà 56.821 edificis, en els quals resideixen 986.982 persones. Aquest canvia afectarà a 22.416 habitatges i 419.233 persones de la demarcació de Tarragona. Mentre que a Girona serà a 24.126 blocs i 367.086 ocupants; i 10.279 edificis i 200.663 residents a Lleida.A partir de dijous, s'iniciarà l'emissió en simultani en les freqüències nova i antiga de 636 municipis, on migraran d'una a tres.A Lleida, Tarragona i Girona es produirà també el canvi de freqüència d'algunes demarcacions de televisió digital local, que presten servei a diversos municipis. De la seva banda, en els 311 municipis de Barcelona no hi haurà canvis en cap múltiple digital estatal o autonòmic, ja que es van mudar a aquests canals a la banda de 700 MHz en el Primer Dividend Digital.El canvi de freqüències no afectarà de la mateixa manera tots els edificis. Les adaptacions s'hauran de fer en els blocs comunitaris de mida mitjana o gran que estiguin equipats amb sistemes monocanals o centraletes programables. De la seva banda, els habitatges individuals no hauran de fer l'adaptació.Durant el canvi de freqüències de TDT, amb la finalitat de facilitar la transició i minimitzar l'impacte per a la ciutadania, les cadenes de televisió emetran simultàniament a través de les freqüències nova i antiga abans d'apagar la vella. L'emissió simultània durarà sis mesos en la majoria de municipis i, en els que sigui més ràpida, tres.