Detinguts per agredir un pagès de Riudoms quan tractava d'impedir que li robessin les garrofes

Els Mossos van interceptar-los per l'N-340 amb el sac robat després de fugir de la finca amb el cotxe

Actualitzada 12/11/2019 a les 09:02

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona, veïns de Cambrils, per agredir un pagès de Riudoms al qual li estaven robant les garrofes de la seva finca el passat dissabte al matí. La víctima els hauria sorprès plegant les garrofes de la seva propietat a la partida del Font de Ros. Els va instar a deixar el sac que havien recollit i s'hi van negar. Davant la insistència del propietari, que es va interposar en el seu camí, l'home el va agafar pel coll i el va fer caure al terra. La dona va marxar primer amb un vehicle i l'agressor ho va fer posteriorment. Mentre agents del Mossos parlaven amb la víctima a la mateixa finca, una altra patrulla va detectar per la carretera N-340, a l'altura de Cambrils, el mateix cotxe.Després de fer-lo aturar, van comprovar que les dos persones que ocupaven el vehicle coincidien amb la descripció donada pel pagès. En el posterior escorcoll, els mossos van trobar al maleter el sac de garrofes sostret i el cabàs que utilitzaven per plegar-les.L'home, de 35 anys, i la dona, de 42, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Tot dos han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar aquest diumenge a disposició del jutjat de guàrdia de Reus. Els Mossos han retornat el sac de garrofes al seu propietari.