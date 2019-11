La IGP Calçot de Valls celebra 25 anys amb diversos actes

Actualitzada 12/11/2019 a les 14:36

La temporada de calçots a Valls que just acaba d'arrencar es presenta de rècord. Es preveuen produir fins a 18 milions de calçots, segons la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls, coincidint amb el seu 25è aniversari. Aquest distintiu de qualitat aglutina una cinquantena de pagesos de quatre comarques: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Es calcula que la resta de productors no inscrits a la IGP Calçot de Valls poden recollir uns 60 milions més de calçots -encara que no estan etiquetats com a IGP. Així, en total, es preveuen més de 80 milions de calçots per enguany, una bona producció que tendeix a l'alça en els darrers anys, en bona part gràcies als estudis que es fan d'aquest conreu per millorar-ne la qualitat. Alguns restaurants de la zona ja ofereixen des de fa dies els calçots més primerencs als seus clients.