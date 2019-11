Titelles de les més antigues d'Europa al Festival Guant de Valls

Onze companyies actuaran del 19 al 24 de novembre en aquest certamen que enguany compleix quinze anys

Actualitzada 11/11/2019 a les 14:55

El festival de teatre de titelles Guant, que tindrà lloc del 19 al 24 de novembre, portarà a Valls espectacles d'onze companyies, entre els quals destaquen els històrics «Os Bonecos de Santo Aleixo», de Portugal. Considerats un dels titelles més antics d’Europa, és un dels plats forts de la programació del certamen, que enguany compleix el seu quinzè aniversari.Al llarg d'aquestes quinze edicions s’hi han anat afegint més municipis de la zona, que també ofereixen espectacles als seus teatres. Així, en aquesta edició Alcover, el Morell, la Pobla de Mafumet i Mont-roig del Camp també seran seu d’aquest festival, que s’inaugurarà amb un singular flautista d’Hamelin adaptat per a sordmuts, de la companyia Farrés Brothers, premiat a Feten 2018. De la programació també destaca «Vida», de la companyia Javier Aranda.Aquest muntatge de la companyia saragossana, aplaudit per la crítica, va adreçat a un públic adult, una de les premisses que persegueix el festival Guant. «Volem captar tots tipus de públics, les titelles no sols són per a nens”, ha afirmat el regidor de Cultura, Marc Ayala, durant la presentació de la programació, aquest dilluns al migdia. És per això que part dels espectacles s’han programat en horari nocturn.Per celebrar les quinze edicions del festival i amb l’objectiu «posar-lo en valor», s’han programat propostes singulars com les dels històrics titelles de Santo Aleixo, del Centre Dramàtic d’Èvora de Portugal. «Hi ha músics en directe i il·luminació amb llànties d’oli, és un espectacle recuperat en la seva essència original, ja fa temps que hi anàvem al darrere», ha dit el director del festival, Eudald Farré.De la programació també sobresurt «L’aventura d’avorrir-se» de la companyia L’estaquirot, amb un espectacle dirigit per l’actor i clown Guillem Albà, que va ser guardonat com a Millor Espectacle Familiar dels Premis Teatre de Barcelona 2019, així com també «El silenci d’Hamelin», amb la televisiva actriu Olalla Moreno. Aquest muntatge inaugurarà el festival Guant, el 22 de novembre al Teatre Principal.La creació artística del territori també quedarà representada al Guant, amb la companyia tarragonina la Genovesa i la Invisible de Mont-roig. A més dels espectacles, el certamen, que compta amb un pressupost de 10.700 euros, inclou en el seu programa visites teatralitzades obertes als col·legis de Valls, una exposició de titelles antigues d’arreu del món i també un taller de titelles de caràcter solidari.