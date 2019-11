Subhasta d'art solidari per ajudar els afectats per la riuada del Francolí

L’Associació Festa del Trepat i la Plataforma Riuada Solidària organitzen l'esdeveniment amb obres cedides per diferents artistes

L’Associació Festa del Trepat i la Plataforma Riuada Solidària organitzen pel pròxim dia 23 de novembre una subhasta amb obres cedides per artistes que han col·laborat en diferents edicions de la Festa del Trepat i que han cedit obres per aquesta causa.L’acte tindrà lloc a les 12 del migdia al Museu de la Vida Rural i serà conduït per l’actor Carles Xuriguera.És una de les moltes activitats solidàries amb els damnificats per la riuada i que tindran lloc durant aquest cap de setmana a la nostra comarca.Tots els diners recollits a la subhasta es destinaran la Plataforma Riuada Solidària per ajudar a les persones de tots els pobles de la Conca de Barberà afectats per la riuada del 22 d’octubre.