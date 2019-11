Més d’una vintena de restaurants oferiran menús enromescats en l’última campanya del calendari gastronòmic

Les jornades del romesco de Cambrils seran a taula del 22 de novembre al 8 de desembre. Cambrils dedica les últimes jornades gastronòmiques de l’any a aquest plat típic del municipi molt arrelat a la seva tradició marinera. Un total de 22 restaurants oferiran menús tancats de diferents preus basats en el romesco en salsa freda o plat cuinat. Podeu consultar tots els menús clicant aquí L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el regidor de Promoció Econòmica, Oliver Klein, i el representant de l’Associació d’Empresaris de l’Hosteleria de Cambrils (AEHC), Joan Gómez, han presentat avui les jornades, davant d’un quadre de l’artista cambrilenc Marcel Aragonès que va quedar finalista a la 2a Biennal d’Art Gastronòmic.L’alcaldessa ha afirmat que el romesco és un plat molt propi de Cambrils elaborat amb productes de proximitat i ha explicat que les jornades posen en valor l’excel·lent gastronomia de Cambrils des d’un punt de vista integral alhora que ajuden a desestacionalitzar la temporada turística.El regidor de Promoció Econòmica ha destacat l’excel·lència de la marca de Cambrils Gastronomia i ha avançat que el calendari gastronòmic 2020 donarà un nou enfoc a les jornades i potenciarà especialment el romesco. Per la seva banda, el representant de l’AEHC ha explicat que les jornades del romesco uneixen la tradició pagesa i marinera de Cambrils.Com a novetat d’enguany, alguns dels restaurants participants oferiran als comensals la possibilitat d’adquirir el nou CD de Carles Rom, que inclou l’obra de Marcel Aragonès. L’objectiu de la iniciativa és difondre l’etnografia de la cultura marinera de Cambrils a través de la gastronomia.La setena edició de les jornades arriba amb un ampli i divers ventall de restaurants que, cadascun amb el seu propi estil, ofereixen propostes gastronòmiques protagonitzades pel romesco. Els comensals podran degustar des de plats basats en les receptes més tradicionals fins a innovadores creacions que transformen els sabors de sempre en noves experiències.Els menús enromescats posen en valor diferents visions amb segell cambrilenc de la mà de cuiners d’alt nivell, donant a conèixer el territori i potenciant un dels sectors de l’activitat econòmica més dinàmics i amb més potencial de creació d’ocupació i generació de riquesa.Els orígens de la cuina cambrilenca es remunten a èpoques molt antigues. El mateix terme romesco ve del mossàrab que significa barrejar i remenar coses diverses. És un concepte que encaixa a la perfecció amb el patrimoni gastronòmic de Cambrils, on s’ha desenvolupat una d’aquestes aplicacions que denominem romesco de peix, convertint amb els anys aquest plat en una de les icones de la tradició culinària cambrilenca.Aquesta salsa a base de tomàquets, fruits secs, oli d’oliva verge, vinagre i nyores està present en plats típics de la cuina marinera com el suquet de romesco, l’arròs de romesco, el bacallà amb romesco i les amanides o peix amb romesco fred.Les jornades del romesco estan organitzades pel Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils i l’Associació d’Empresaris de l’Hosteleria de Cambrils (AEHC).