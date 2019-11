L'increment del turisme estatal impulsa les pernoctacions a Salou

El mercat estatal és el principal i creixen el rus, l’irlandès i el portuguès

Actualitzada 11/11/2019 a les 13:54

Posicionament estratègic

L’increment del turisme estatal ha fet que Salou millori les xifres de pernoctacions aquest 2019, en comparació amb l’any anterior. Fins al 15 d’octubre ha arribat als 7,64 milions, una xifra molt similar a la «temporada històrica del 2017», segons ha exposat l’alcalde de la ciutat i president del Patronat de Turisme, Pere Granados. Segons el consistori l’increment ha estat de l’1,1% respecte el 2018. El principal mercat ha estat l’estatal, amb 2,8 milions de pernoctacions i un increment del 8,9%, seguit del britànic, amb 1,4 milions de pernoctacions tot i una davallada del 6,1%. Granados ha destacat la recuperació del nombre de visitants russos i ha destacat l’auge de visitants de Portugal, Estats Units i Canadà.Granados s’ha mostrat molt satisfet amb les xifres d’ocupació turística d’enguany i les ha posades en valor perquè mercats competidors com Turquia s’han recuperat. El principal mercat és l’estatal i ha registrat un increment del 8,9%. Per l’alcalde, tot i la situació política «el turista espanyol no deixa de venir a Salou, sinó que incrementa estades».Més complicada ha estat la resposta del mercat britànic, que ha caigut un 6,1% fins a l’1,4 milions d’estades. L’alcalde ho ha atribuït al fet que «va fer molt bon temps a tot Europa», cosa que va fer que els britànics busquessin altres destinacions més enllà de les de sol i platja, i a la fallida de Thomas Cook, que va fer que unes 2.000 persones no vinguessin finalment a Salou, el que hagués suposat unes 16.000 pernoctacions més. Tot i això, no s’ha mostrat preocupat per l’efecte de la caiguda del touroperador de cara a anys propers. «El mercat ho regula tot. Si ells no porten gent, ho farà la competència», i ha avançat que el proper any l’operador Jet2 començarà volar a partir del mes d’abril a l’aeroport de Reus. Un fet que ajudarà Salou a «desestacionalitzar» l’arribada de visitants.Una de les notes positives ha estat l’augment de turistes russos a la localitat, amb quasi 900.000 pernoctacions, un 5,8% més que l’any passat. Granados ha destacat que «Salou és líder d’aquest mercat» a la zona i ha avançat que se seguiran fent esforços per consolidar-lo. També es vol potenciar el treball amb antigues repúbliques soviètiques, com ara els països bàltics, amb l’ull molt posat a Estònia. De fet, en les darreres setmanes amb motiu del Rally Catalunya 2.000 estonians han estat a Salou, coincidint amb la victòria d’un pilot d’aquest país al campionat del món.Però els nous mercats que ja s’estan consolidant a Salou són, principalment, el portuguès, amb 79.000 pernoctacions i un augment del 33%, i el procedent d’Estats Units i Canadà, amb 23.000 nits i una crescuda de quasi el 40%. Per al gerent del Patronat de Turisme de Salou, Joan Carles Capilla, «és important la diversificació dels mercats», ja que aporta «fortalesa». «Tots els mercats tenen cicles de pujada i baixada, però diversificant minimitzem el risc de davallades. És la fortalesa de Salou», ha assegurat.Granados ha explicat que en aquest mandat estan executant un pla estratègic de turisme i un pla de turisme intel·ligent que, segons el batlle, posicionarà d’una manera molt més atractiva la ciutat en l’aparador estatal i internacional. La voluntat és orientar-se «a la desestacionalització», especialment en el període que va de finals de setmana santa fins a finals de juny. «Estem parlant de ser un destí turístic sostenible i tenim producte per poder-ho ser. En l’oferta gastronòmica hem fet un salt endavant i la guia Michelin ja ens recomana tres restaurants», ha comentat el batlle. A banda també buscaran potenciar el turisme esportiu, amb una zona d’aigües obertes senyalitzada per a la pràctica del triatló i ampliar l’oferta comercial.Tot i que l’any passat l’Ajuntament va parlar de 7,8 milions de pernoctacions, per sobre dels 7,64 milions d’enguany, des del consistori han apuntat que aquest 2019 s’ha registrat un increment de l’1,1% perquè les dades exposades aquest dilluns fan referència al període entre l’1 de gener i el 15 d’octubre. En canvi, les del 2018 feien referència fins al 31 d’octubre. En concret, l’octubre del 2018 hi va haver 608.000 pernoctacions, 241.000 de les quals en la segona quinzena.