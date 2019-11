Jordi Roca: «Tenim un projecte fort que tornarà a manar a Espanya i a Catalunya»

El candidat popular assegura que «hem d’aprendre» i té clar, a nivell nacional, que «som l’única alternativa real a Pedro Sánchez»

Actualitzada 11/11/2019 a les 00:43

L’única alternativa

Jordi Roca, candidat pel Partit Popular al Congrés dels Diputats en les eleccions generals, es va mostrar satisfet dels resultats, però a mitges, ja que la seva formació va pujar molt en vots a nivell nacional i català i, tot i que també ho va fer a la província de Tarragona, no va ser suficient perquè ell mateix assolís representació.Roca, després que es conegués gairebé el cent per cent dels vots, va dirigir-se als seus en l’acte que va tenir lloc a l’Hotel Tarraco Park de Tarragona tot assegurant-los que «tenim un projecte fort, que tornarà a manar a Catalunya i a Espanya», tot i que va afegir que «encara hem d’aprendre molt».«Gràcies a tots els que ens han ajudat des del principi, sense vosaltres no hauríem pogut arribar a aquí», explicava un Roca que detallava que «tenim una organització forta» i va detallar que «tornarem en un temps a les institucions i als ajuntaments», fent un cop d’ullet als regidors que van estar presents a l’acte de seguiment dels comicis i que es van quedar fora de l’Ajuntament de Tarragona en les darreres eleccions municipals.Va tenir paraules també Jordi Roca per Ciutadans, formació clarament perdedora en els comicis i que ha quedat pràcticament en una situació residual a nivell català. Els taronges van ser els vuitens en nombre de vots al territori català, molt per sota dels populars.216.000 vots per 286.000 en números rodons. Aquesta circumstància provocava la reacció de Roca, qui animava als seus tot asseverant que «el partit que va guanyar les eleccions catalanes ara ha quedat en vuitena posició». Cal remarcar, però, que són dos comicis diferents, ja que uns eren els que havien d’escollir als representants de la Generalitat i, els altres, als de l’Estat.Roca es mostra molt satisfet pel que fa als resultats a nivell nacional. En declaracions a aquest mitjà després de saber-se el cent per cent dels resultats, el candidat al Congrés va afirmar rotundament que «el Partit Popular és el primer partit constitucionalista de Catalunya» fet que, segons el seu parer, els atorga més força de cara a afrontar els pròxims mesos i anys i continuar construint el futur.Per a Roca, la gran «errada de Ciutadans» no ha estat una altra que la de «no haver-se afegit a la proposta Cataluña Suma», una entitat de nova creació que va néixer el 12 d’Octubre per tal d’aplegar les forces «unionistes» amb l’objectiu de «defensar la unitat d’Espanya», tal com detallava la seva proposta. En aquest sentit, Jordi Roca va voler deixar ben clar que «som l’única alternativa» a Pedro Sánchez i al PSOE, ja que «hem aconseguit pujar un 40% dels vots respecte al mes d’abril», quan es van desenvolupar les anteriors eleccions nacionals.També va voler el candidat Jordi Roca dirigir-se a Pedro Sánchez, tot dient-li que «el felicito, és el guanyador», tot i que també el va avisar que «som l’única alternativa a ell i al Partit dels Socialistes, estem preparats per a tot».