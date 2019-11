Joan Ruiz: «Hem doblat el resultat a Tarragona, des de 2011 que no passava»

El cap de llista socialista també va remarcar que és la quarta victòria consecutiva a la ciutat

Actualitzada 11/11/2019 a les 00:50

«És una gran victòria». Així va qualificar Joan Ruiz, cap de llista de Tarragona pel Congrés dels Diputats, els resultats electorals d’ahir. El Partit Socialista va aconseguir dos diputats per la demarcació, amb 73.218 vots, un 19,10%. Una petita disminució respecte a les eleccions generals del 28 d’abril, en les que van treure un 21,44% dels vots, 89.650 concretament, però aconseguint tan sols un diputat. Un diputat que s’ha multiplicat per dos en aquestes eleccions del mes de novembre: «A Tarragona hem doblat el resultat, fet que no passava des del 2011 i tenint en compte que en aquestes eleccions hi havia més formacions disposades a fer-nos perdre», va celebrar Ruiz.El, de nou, diputat al Congrés va voler recordar també que aquesta suposa la «quarta victòria consecutiva a la ciutat de Tarragona», en la qual els socialistes van aconseguir 14.363 vots, essent així la força més votada de la ciutat.La nova diputada socialista al Congrés per Tarragona, Sandra Guaita, va voler «agrair a totes les persones que han escollit el vot socialista». «Són gent que vol treballar per les persones i que creuen en el diàleg», va concloure Guaita.En l’àmbit municipal, Ruiz va voler agrair també «l’esforç als socialistes dels pobles de l’interior, que han fet una gran feina i que en molts casos s’han sentit menyspreats i, fins i tot, insultats».A escala nacional, Ruiz va celebrar que el PSOE ha tornat a guanyar a Espanya i espera que en aquesta nova situació les forces polítiques tinguin «un plus de responsabilitat» i va donar per suposat que «es descarten unes terceres eleccions». Ruiz va reconèixer que «la dreta sí que ha aconseguit diputats a Tarragona, Junts per Catalunya, tot i que l’altre tipus de dreta no en té».Finalment, en referència a les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya, Ruiz va manifestar que el partit socialista és «l’alternativa a l’actual govern de la Generalitat». «No queda lluny la idea que el nou president es dirà Miquel Iceta», va cridar Ruiz, paraules amb què va arrencar els aplaudiments entre els militants als baixos de Ramón y Cajal. Ruiz va finalitzar la seva intervenció desitjant que «no tornin a bloquejar un govern estable i progressista amb Pedro Sánchez com a president».Santi Castellà va tornar a ser escollit i continuarà representant els socialistes tarragonins al Senat.