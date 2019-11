GRESEPIA investigarà l'ús de la Cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí

El grup de recerca de la URV vol determinar si en la protohistòria es feien ritus i si estaven relacionats amb el món de la mort

Actualitzada 11/11/2019 a les 12:52

El grup de recerca GRESEPIA, del Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, investigarà els usos de la Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí durant l’època protohistòrica. A finals d'octubre, el grup va iniciar una excavació per determinar en quin moment de la història va utilitzar-se la Sala del Llac i el seu ús.A la cova, els investigadors han constatat l’existència de materials ceràmics en molt bon estat de conservació, com ara urnes fetes a mà que podrien datar-se entre els segles IX i VI aC, i diversos elements metàl·lics que formarien part d’ornaments personals, així com també una punta de llança, però cap element estrictament ibèric.Les excavacions dels propers dos anys permetran confirmar les hipòtesis dels investigadors: si la Sala del Llac era una necròpoli o un espai sagrat on s’hi celebraven altres tipus de ritus.L’excavació a la Sala del Llac de la Cova de la Font Major forma part del projecte quadriennal de recerca Evolució i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona (2018-2021), finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat i coordinat per l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).L’historiador Salvador Vilaseca va explorar la cova als anys 60 i va confirmar l’ocupació a l’època protohistòrica a partir de les troballes de ceràmica i diferents elements metàl·lics a la Sala del Llac i la Mamella.