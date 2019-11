Ferran Bel aconsegueix, finalment, l'acta de diputat com a cap de llista

JxCat va incrementar els seus resultats respecte als obtinguts el passat 28 d’abril en percentatge però no en nombre absolut de vots

Actualitzada 11/11/2019 a les 01:29

«Alguns han de reflexionar»

Sense senador

Ambient distès ahir a la seu del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), durant el seguiment dels resultats a les eleccions al Congrés i al Senat. La candidatura de Junts per Catalunya, a Tarragona amb Ferran Bel al capdavant, va aconseguir ahir revalidar el diputat obtingut al passat 28 d’abril, això sí, amb prop d’un 1,10% més. Es tracta d’una diferència estrictament percentual, ja que en nombres absoluts baixen una cinquantena de vots, un fet que, juntament amb la davallada de la participació en aquesta convocatòria electoral, ha permès a la formació de Carles Puigdemont de posicionar-se com a tercera força a la demarcació per darrere d’ERC i el PSC.Ferran Bel, doncs, serà novament diputat a Madrid gràcies al suport de 51.180 electors tarragonins. Aquest cop, a diferència del 28-A, ho serà com a cap de llista, després que la Junta Electoral Central ordenés la retirada de la candidatura de Josep Rull com a número 1 de JxCat per Tarragona. El motiu: la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem pel judici de l’1-O, feta pública el passat 14 d’octubre, i que imposa una pena de 10 anys i mig de presó i d’inhabilitació per delicte de sedició.En referència a Josep Rull, Ferran Bel va fer en la seva intervenció davant d’apoderats i premsa, al mateix local del partit, que «qui hauria de ser diputat en un país democràtic, tot i que si fóssim en un país democràtic la situació seria una altra, és Josep Rull», va advertir. En els darrers comicis, JxCat va optar per no deixar la cadira buida mentre Rull continuava a la presó i no se li permetia fer activitat política. Ferran Bel va exercir, en aquests mesos, de diputat, un càrrec que continuarà ara ostentant sent-ne el titular legítim.Durant la seva intervenció, Bel va traslladar la responsabilitat dels resultats electorals a Pedro Sánchez i al PSOE. «Alguns hauran de fer una reflexió, especialment els que van convocar les eleccions. Només han servit perquè el PP tregui millors resultats i estigui a prop dels 90 diputats, i Vox tingui una presència molt superior», va asseverar. «Aquesta responsabilitat té noms i cognoms: Pedro Sánchez», va dir. També va tenir paraules per a Unides Podem, de qui va destacar-ne la baixada, i per a Ciutadans, als que va acusar d’«impartir l’odi en vers Catalunya a la resta de l’Estat i també a dins de Catalunya».Pel que fa als resultats de la demarcació, Bel va afirmar que estaven «molt contents» i «reforçats». «Som tercera força a Tarragona, hem millorat en percentatge», va afegir. Va felicitar Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) «malgrat ha baixat», va dir, i el PSC «que han baixat però tenen un diputat més perquè en política depens no només del que fas tu sinó també del que fan els altres i de la Llei d’Hondt», va dir.Pel que fa als resultats del Senat, Junts per Catalunya es va tornar a quedar –per Tarragona– sense representació. El recompte va començar donant bones sensacions per a Hèctor López Bofill –qui no va poder ser al seguiment electoral per motius familiars–, però a mesura que la nit avançava cada cop perdien més les esperances en favor del candidat del PSC Santiago Castellà i dels 3 d’ERC.Tot plegat, en una nit més relaxada que les darreres a la seu de l’avinguda Rovira i Virgili, que va comptar amb una presència destacada d’un parell d’imatges de Josep Rull i de Carles Puigdemont, com ja és habitual en les darreres convocatòries electorals.