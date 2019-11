ERC guanya a Tarragona i demana l'amnistia per als polítics presos i a l'exili

Salvador: «Hem guanyat el plebiscit a la sentència del Suprem i els partits del 155 han perdut dos diputats a la nostra circumscripció»

Actualitzada 11/11/2019 a les 08:05

«Tornar a la política»

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va mantenir els dos diputats que va aconseguir en les eleccions generals del passat més d’abril i va ser la força política més votada a la circumscripció de Tarragona, amb més de 98.000 sufragis i el 25,64% dels vots emesos. El cap de llista, Jordi Salvador, va iniciar la seva valoració dels resultats obtinguts dedicant la victòria «als presos polítics, als represaliats, als exiliats i a Laura, David i Joan, empresonats injustament».Salvador va dir que amb el resultat obtingut per ERC «a Catalunya i a Tarragona –on aquesta força es va imposar– res comença, res acaba i tot continua». Salvador també va lamentar que «el 15 per cent de la gent que viu a Tarragona i paga els seus impostos no han pogut votar per ser estrangers, i això és una anomalia». El missatge del diputat Salvador i de la senadora Laura Castel van evidenciar el triomf dels republicans, que pensen que, després dels resultats d’ahir a les urnes, «algú haurà de jugar les seves cartes tenint en compte el que ha dit la ciutadania», en clara referència al dirigent del PSOE Pedro Sánchez.Salvador va afirmar que «no ha estat una victòria qualsevol perquè ha estat un plebiscit a la sentència del Suprem i l’hem guanyat una vegada més». «Ha guanyat l’estratègia d’ERC, la del diàleg i la mà estesa», va recalcar, i va recordar que «l’independentisme ha guanyat en vots i escons a Catalunya i aquest és un missatge per a l’Estat espanyol i Europa».El polític republicà va dir amb fermesa que «demanarem l’amnistia per als polítics empresonar i el retorn dels exiliats». Aquestes seran dues demandes que ERC posarà per davant si el PSOE vol negociar el suport dels republicans en el cas que necessiti els seus vots per poder governar.Per altra banda, Salvador va mostrar la seva satisfacció pel fer que el PP, Ciutadans i Vox no hagin obtingut representació a Tarragona «Per a nosaltres, Vox i el PP són el mateix, el franquisme: els diputats d’extrema dreta de Catalunya caben en un taxi», va comentar el dirigent republicà tarragoní, qui també va dir que, «si el PSOE segueix amb la seva estratègia d’aplicar la repressió, serà pitjor per a ell, perquè nosaltres tenim memòria i tot serà més difícil».Salvador va tancar la seva intervenció a la seu del partit republicà dient que, «si no volen resoldre la situació que hi ha a Catalunya de manera civilitzada, han de saber que el nostre és un poble tossut que seguirà amb les mobilitzacions».Laura Castel repetirà com a senadora. La regidora de l’Ajuntament de Tarragona va dir que «Espanya ha d’entendre que ha de tornar a la política un problema que és polític». Castel va comentar que «utilitzarem el Senat i totes les institucions per defensar els drets dels catalans i dels tarragonins, i seguirem el camí cap a la república omplint les urnes de vots». La senadora va remarcar que els resultats a la demarcació «són la resposta a una sentència ignominiosa» i, com va dir Salvador, va insistir en el fet que ERC «demanarà l’amnistia i el retorn dels exiliats». «No es pot governar Espanya ignorant Catalunya», va subratllar.