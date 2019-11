Ells també volen saber què passarà

L’ASSIR de Valls fa trobades amb futurs pares per treballar la paternitat des de la perspectiva de gènere

Com sabrem que ha arribat l’hora del part? De quina manera caldrà reorganitzar l’estructura familiar quan neixi la criatura? Les relacions sexuals canviaran? Aquestes i moltes altres preguntes són plantejades diàriament pels futurs pares i mares. La incertesa, els dubtes i les pors associades a la paternitat i la maternitat són tractades i treballades des de moltes perspectives. Des de fa uns mesos, al servei d’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de Valls, n’hi han sumat una de nova: la perspectiva de gènere. Així, al centre, i en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat, s’hi han dut a terme un cicle de trobades sota el títol Grup de Pares: per una paternitat responsable, adreçades a futurs pares amb l’objectiu que aquests incorporin la cura dels fills, des del mateix moment de l’embaràs, com un aspecte més de la seva pròpia identitat masculina i no com un fet puntual.Les sessions estan dirigides per un educador social i una llevadora, l’Ángela Moreno Estellés, qui detalla que una de les seves tasques consisteix a reflexionar amb els assistents sobre els rols i els estereotips de gènere «que moltes vegades dificulten la implicació en la cura dels fills». El treball busca debatre sobre aquestes qüestions des de l’embaràs fins a la criança, per tal de millorar les capacitats parentals i, a la vegada, solucionar els dubtes i preocupacions que poden sorgir. Uns dubtes, assenyala Moreno, que no són gaire diferents dels que acostumen a plantejar les dones.«El que passa és que moltes vegades tenim la sensació que ells són més forts i no tenen tantes pors», admet la llevadora. Entre les qüestions sorgides durant les sessions, planen temes com la por a no ‘donar la talla’ en el moment del part o del postpart, o els dubtes sobre com canviarà la relació de parella amb l’arribada d’un nou membre a la família.Els responsables dels cursos també dediquen un temps a resoldre falsos mites, preguntes i dubtes que, assegura Ángela Moreno, «segueixen preocupant, tot i que el nivell formatiu de la població en general ara és més alt que abans». Un altre aspecte que es treballa és la implicació del pare des del primer moment de l’embaràs, tot un repte perquè, com explica la llevadora «com que físicament ells no ho estan vivint, els costa més, i no són conscients de tot plegat fins que arriba la criatura».Les sessions s’estructuren a través d’una metodologia grupal i inclouen tallers per treballar l’expressió de les emocions i una millor comunicació, així com parlar d’aspectes de sexualitat durant l’embaràs i el postpart, la conciliació familiar o la gestió del temps amb l’arribada del nou membre.Aquesta activitat, que es realitza des de fa un any i mig a l’ASSIR Tarragona amb molt bona acollida, ha finalitzat aquest mateix mes, però es preveu posar en marxa noves sessions a la capital de l’Alt Camp passat el Nadal, probablement a partir de mitjans gener.