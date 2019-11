Del Campo: «Ens en podem anar amb el cap ben alt amb la feina d'aquests anys»

El partit taronja ha perdut l’únic representant tarragoní al Congrés i prop de 30.000 vots

Continuar tots units

Sergio del Campo, cap de llista de Ciutadans pel Congrés a Tarragona, va analitzar ahir els «mals resultats» del seu partit en les eleccions generals, però valorant positivament la feina realitzada durant aquests anys. Ciutadans ha perdut l’únic representat tarragoní que tenia al Congrés, passant dels 52.395 vots del 28 d’abril, als 22.639 d’ahir, perdent prop de 30.000 vots.Minuts després que Albert Rivera realitzés el seu discurs davant els seus votants i anunciés convoqués un congrés extraordinari per traçar el nou rumb del partit. Un discurs que va aixecar els aplaudiments de les desenes de militants de Ciutadans que van aplegar-se ahir a la nit a la seu de Tarragona per fer el seguiment de la nit electoral. Uns assistents que van escoltar atentament el discurs del seu líder estatal.Els mateixos aplaudiments van servir per donar la benvinguda a Sergio del Campo que va agrair a tots el seu suport i donar l’enhorabona al PSOE i a ERC per les victòries estatal i local, respectivament. «Ens en podem anar amb el cap ben alt amb la feina d’aquests anys», va comentar ahir del Campo, qui va afegir que «ha estat un plaer estar els quatre anys treballant al Congrés, encara que m’hagués agradat ser-hi més temps».El cap de llista de Ciutadans per Tarragona va valorar positivament les declaracions de Rivera en les quals es posava al servei de la militància. «Crec que sou els afiliats l’autèntic motor i ànima del partit i estic content per això. De fet, els que em coneixeu ja sabeu que aquest ha estat el meu pensament de sempre», argumentava del Campo, qui va afegir que «jo vaig venir per fer una funció de servei públic i crec que és al que em seguiré dedicant, perquè és el que m’agrada i el que se’m dona bé».Sergio del Campo va voler deixar clar que «aquí em tindreu pel que faci falta, com ha dit Rivera, em poso a la vostra disposició i sí que us demano que continuem tots units perquè crec que les famílies passen per davallades i aquesta n’és una però estic segur que ens recuperarem».El líder de Ciutadans a Tarragona va saludar a tots els assistents un per un mentre rebia un fort aplaudiment de cadascun d’ells. Aquest va ser un dels moments emotius de la nit, ja que alguns dels militants no van poder aguantar-se les llàgrimes pels «mals resultats» obtinguts en aquests comicis.