Cortés: «Tarragona ha aixecat una muralla perquè la dreta no passi»

ECP manté el diputat assolit el 28-A, es queda amb un 12% i es col·loca com a quarta força

Actualitzada 11/11/2019 a les 01:02

Crítica a la polarització

En «unes eleccions que no s’haurien d’haver produït», En Comú Podem (ECP) aguanta el diputat amb què s’havia quedat a Tarragona el 28-A i escala una posició per col·locar-se ara com a quarta força arran de la caiguda de Cs, amb un 12% i 46.403 vots que representen 4.576 menys que fa sis mesos. El cap de llista, Ismael Cortés, valorava ahir al desenllaç de la nit electoral des del cafè La Cantonada, en una compareixença a dos quarts d’onze de la nit i ja amb el 90% escrutat, que «el 28-A la ciutadania ja va decidir quina havia de ser la composició de l’hemicicle parlamentari, que era clara i era un govern de PSC amb Unidas Podemos».«Això és el que ha refrendat el vot de nou», deia, i apuntava que «la suma de blocs tornar a ser pràcticament la mateixa i, un altre cop, fem una pregunta directa a Pedro Sánchez: sumarà un govern amb Unidas Podemos o tornarà a fer interpel·lacions inútils al PP?». Cortés es mostrava «molt orgullós» pel fet que «Tarragona ha construït una muralla republicana i progressista perquè l’extrema dreta no la passi i el trifachito quedi fora de la representació a la demarcació».El candidat d’En Comú Podem celebrava ahir, igualment, que «aquest cop, a Ferraz ja no es cridarà Rivera no perquè ell mateix s’ha esborrat del tauler de joc» i apuntava que «pensem que ell és el principal responsable de la pujada lamentable que té el partit neofranquista Vox». Amb tot, «nosaltres també fem responsable d’aquesta mateixa situació de la nova escena política a Pedro Sánchez, perquè ell ha permès que Vox passi i que tingui aquesta entrada tràgica al parlament». Cortés, que insistia en la «muralla que ha creat Tarragona», apel·lava al PSC perquè «influeixi al PSOE i el faci recuperar les seves posicions federalistes i plurinacionalistes. I que forci Pedro Sánchez a formar una coalició amb Unidas Podemos sense donar-li més voltes».Pel que fa estrictament als resultats aconseguits per En Comú Podem a Tarragona, Cortés subratllava que «el nostre sostre no dependrà de nosaltres mateixos sinó, al cap i a la fi, del que vulgui la ciutadania». «El que busquem és eixamplar l’electorat però entenem que, en una conjuntura de polarització ideològica com és l’actual, juguem una postura de diàleg, de conciliació, de desbloqueig, de no participar en la política de trinxera i no teníem la posició més fàcil», precisava, i lamentava que «amb això, a la resta de l’Estat, desgraciadament qui ha sortit més beneficiat ha estat el partit neofranquista Vox i, aquí a Catalunya, els partits independentistes». «La nostra militància ha estat treballant molt i molt durament, en unes condicions de desigualtat, per concórrer a unes eleccions on la resta de partits anaven dopats financerament i han hagut de recórrer en algun moment a l’ICO fins que els ha dit que no els donava més diners», precisava el cap de llista d’En Comú Podem al Congrés per Tarragona.De cara al futur, i als projectes per a la demarcació, Cortés concretava que «ens movem a través de quatre eixos fonamentals» i detallava que «el primer és el de desbloquejar el conflicte nacional a través de les eines amb què jo mateix m’he format com a doctor en Estudis Internacionals de Pau i Conflictes». «També», afegia, «és molt important la cultura de la reconciliació, de la pau, del diàleg i de tornar la sobirania a les institucions autonòmiques catalanes». A banda d’això, «creiem en la igualtat social, la transició ecològica i la mobilitat sostenible», concloïa.