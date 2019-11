Normalitat i poques cues en l'arrencada de la jornada electoral a la demarcació de Tarragona

Els votants més matiners esperen que es desbloquegi el govern espanyol i que els partits dialoguin

Actualitzada 10/11/2019 a les 13:31

La jornada electoral del 10-N ha arrencat amb normalitat a la demarcació de Tarragona aquest diumenge. A les nou del matí s'han obert els 370 centres de votació i s'han constitut sense problemes les 1.011 meses electorals. Estan cridats a les urnes 574.861 electors entre les comarques tarragonines i ebrenques que escolliran sis diputats al Congrés i quatre senadors al Senat. En les primeres hores de votació, s'han format poques cues per votar a la ciutat de Tarragona i alguns dels votants han explicat a l'ACN que esperen que els resultats d'aquests comicis serveixin per desbloquejar la formació del govern espanyol. També demanen que els partits dialoguin més.La jornada electoral s'ha iniciat amb una petita dificultat a l'institut Tarragona, ja que no s'han presentat un dels presidents ni un dels vocals i, llavors, els suplents els han substituït. Tot i això, a les nou en punt, els votants més matiners han començat a exercir el seu dret de vot. Un d'ells, és el Marcial Borroso, que ha demanat «seny, coherència i sensibilitat», per mirar, diu, cap a Europa i el món per tal que aquest «país doni la imatge que la ciutadania vol».Entre els votants d'aquest col·legi electoral, l'Antonio Montijano s'ha mostrat fastiguejat per votar novament. «Són les quartes eleccions generals, més les autonòmiques, les de l'ajuntament. Són massa», ha exclamat. I és que per Montijano és l'hora que els polítics facin política: «L'únic que han de fer és asseure's, dialogar, parlar i que ens deixin viure la vida a la resta», ha valorat.En Marc Pérez també s'ha mostrat cansat per haver de tornar a votar i ha criticat el cost econòmic que suposa la repetició electoral. Segons la seva opinió, espera que amb aquests comicis les formacions polítiques es posin definitivament d'acord. Comparteix argument la Felicitas González, que ha afirmat que vol diàleg i que s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat. «Que acabi el bloqueig. Aquesta Espanya no hi ha qui la conegui», ha lamentat.A més, aquesta votant ha explicat que és «molt bonic» copsar les opinions de la ciutadania quan obres les urnes, atès que va ser presidenta de mesa fa quatre anys. «M'imagino que en aquesta ocasió hi haurà molta gent que escriurà que està farta o que els polítics són uns xoriços», ha dit.L'Anton Sans, acompanyat del seu pare, han votat a l'Institut Vidal i Barraquer quarts d'onze d'aquest matí. Tots dos han subratllat que volen que aquesta jornada electoral transcorri amb pau i tranquil·litat i que es respecti la voluntat dels ciutadans. Així mateix, Sans ha considerat que no estan cansats de votar sinó d'escoltar sempre que «no hi ha acord». «Per a nosaltres l'esforç és poc, però tot aniria millor si no hi hagués tantes eleccions», ha afegit.La Neus ha decidit votar abans de les deu per evitar cues i gent coneguda. Per ella, aquests comicis són l'oportunitat perquè el «poble català pugui fer un pas endavant». Per això, ha precisat que espera que hi hagi «molta harmonia, molta pau i que es respectin totes les identitats».En els darrers comicis ERC es va imposar per primera vegada en unes eleccions generals amb dos escons i amb més del 27% dels vots a la demarcació de Tarragona. El PSC, Junts, En Comú Podem i CS en van obtenir un cadascun, mentre que el PP va ser el partit que en va sortir més malparat, perquè va perdre la representació i 30.000 vots. Pel que fa a Vox va obtenir més de 20.000 vots l'abril passat. La CUP, que es presenta per primera vegada, aspira a superar els 8.200 vots que va aconseguir el Front Republicà.