Ciutadans perd el diputat que tenia a Tarragona en favor del PSC

La formació més votada continua sent ERC, que manté els dos escons i el PP no aconsegueix cap representant

Actualitzada 10/11/2019 a les 22:55

Esquerra Republicana, amb el 98,5% escrutat, es manté com la força més votada a la demarcació de Tarragona. Tot i que perd vots i percentatge de vot, assoleix dos diputats en representació de les comarques tarragonines.El PSC, tot i que també ha perdut percentatge de vot i votants respecte de l'abril, ha pogut recuperar el segon diputat de les generals anteriors.Junts per Catalunya també aguanta el seu diputat i aconsegueix incrementar percentatge de vot. En Comú Podem també manté el diputat aconseguit a les eleccions generals de l'abril.La veritable decepció ha estat per a Ciutadans. Ha perdut gairebé 30.000 vots i el diputat que havia assolit per primera vegada a la demarcació. El Partit Popular ha sumat una nova decepció i no ha pogut sumar suficients vots per aconseguir un escó, tot i que ha pogut incrementar 8.000 vots.