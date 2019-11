La participació a les eleccions a Tarragona és del 40,20% fins a les dues, més de quatre punts menys que a l'abril

A Catalunya ha votat el 40,6% dels electors, gairebé tres punts menys que el 28-A

Actualitzada 10/11/2019 a les 16:38

El 40,59% dels catalans cridats a les urnes aquest diumenge 10 de novembre ja ha votat fins a les dues del migdia. Són gairebé tres punts menys que en les eleccions de l'abril, quan es registrava una participació en aquella hora del 43,5%. Al conjunt de l'Estat, el percentatge de vot és del 37,93%, 3,56 punts menys que en els anteriors comicis. Per demarcacions, a Barcelona ha votat un 40,91% (en les anteriors eleccions ho va fer el 43,4%); a Girona ha exercit el seu dret a vot el 40,13% (a l'abril ho va fer el 43,46%); a Lleida ha participat un 37,84%, que contrasta amb el 41,89% del 2016, i a Tarragona ho ha fet el 40,20% (la xifra de l'abril és del 44,67%).Amb aquestes dades, la participació a Barcelona està per sobre de la mitjana catalana, mentre que Girona, Lleida i Tarragona se situen per sota. Pel que fa a Barcelona ciutat, han votat el 40,21% dels electors, quan a l'abril ho havien fet el 41,72%, un punt i mig per sobre.Catalunya és la tercera comunitat en percentatge de participació. Lidera la classificació el País Valencià (42,51%), Per darrera hi ha la Comunitat de Madrid (41,01%), La Rioja (40,42%) i el País Basc (40,18%).En la darrera posició hi ha Melilla, amb un 24,61% de participació. També està de les últimes Ceuta (27,27%) i Canàries, amb el 27%, tot i que en aquest cas el recompte s'ha fet a les 13 hores d'allà.