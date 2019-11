Unes 200 persones planten mil arbres en zona de Calafell afectada per incendi

La reforestació continuarà amb una segona fase prevista per al mes de febrer

Actualitzada 09/11/2019 a les 16:49

Més de 200 persones han plantat aquest matí un miler d'arbres a la zona de Calafell (Baix Penedès) que es va veure afectada per un incendi fa tres anys, segons ha informat l'empresa emergent One Oak que ha impulsat aquesta reforestació.La mobilització d'aquest dissabte materialitza la primera fase de l'acord signat entre One Oak i l'Ajuntament de Calafell el passat 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, per replantar un total de 5.000 arbres durant els pròxims vuit mesos.La reforestació que ha tingut lloc avui al Parc del Comú continuarà amb una segona fase prevista per al mes de febrer del 2020, amb la plantació de 4.000 arbres més.«Volem recuperar la biodiversitat de bosc mediterrani perduda després de l'incendi del 2016 amb espècies autòctones com l'alzina, el garrofer o el pi blanc, així com pal·liar els elevats índexs de contaminació que acumula l'entorn per la seva ubicació geogràfica», segons ha dit el confundador de One Oak, Guillermo Íñiguez.