Actualitzada 09/11/2019 a les 19:06

Comunicat de @CupMora respecte l'agressió comesa ahir al nostre regidor a l'@Ajmoradebre

Segons ha informat Fem Poble - CUP Móra d'Ebre el regidor de l'ajuntament de la Ribera d'Ebre, Jordi Fornós ha denunciat als Mossos d'Esquadra una agressió comesa divendres «per una persona vinculada a Ciutadans».Segons el text, no és la primera vegada que el regidor pateix una situació com aquesta, ja que, segons Fem Poble - CUP Móra d'Ebre, durant la campanya de les Eleccions Municipals Fornós va patir amenaces de mort per part d'un grup de persones, entre les quals hi ha l'agressor.