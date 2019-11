S'enfronta a 7,5 anys de presó per un incendi originat per una calçotada al Baix Camp

Les flames van cremar un centenar d'hectàrees i van obligar a desallotjar més de 200 veïns

Un home s'enfronta a set anys i mig de presó per no haver apagat bé la foguera d'una calçotada a la seva finca de les Borges del Camp (Baix Camp), la qual cosa va provocar un incendi forestal que va arrasar més d'un centenar d'hectàrees i va obligar a desallotjar més de 200 veïns. Els fets es remunten a l'abril del 2005, però es jutjaran del 2 al 4 de desembre a la secció segona de l'Audiència de Tarragona. El processat va contravenir la prohibició d'encendre foc a les zones forestals que hi havia vigent i tampoc no va sol·licitar cap autorització. La fiscalia demana que l'home indemnitzi l'administració amb gairebé 600.000 euros pel cost de l'operatiu d'extinció i els danys, perjudicis i pèrdues ambientals ocasionades.Segons el relat de la fiscalia, cap a dos quarts d'una del migdia del 10 d'abril del 2005 l'acusat va encendre una foguera per fer una calçotada amb la família en una parcel·la de la zona dels Pedrets. Cap a quarts de cinc de la tarda, l'home va apagar la foguera sense comprovar que estava del tot extingida. El vent, amb cops superiors als 20 quilòmetres per hora, va desplaçar unes brases que van encendre les fulles seques d'uns pins propers. Això va reactivar el foc i va fer que es propagués ràpidament fins a la urbanització de les Pedreres, la qual cosa va obligar al desallotjament de 200 veïns per part de la Guàrdia Civil. El foc no es va donar per extingit fins al cap de dos dies de l'inici, el 12 d'abril al vespre.L'incendi va afectar 119,6 hectàrees dels municipis de les Borges del Camp, Maspujols, Alforja i l'Aleixar. D'aquesta superfície cremada, 55,5 hectàrees eren de terreny forestal arbrat, 58,41 de terreny forestal no arbrat i 5,59 hectàrees de terreny no forestal. Les tasques d'extinció van mobilitzar 248 bombers, els quals van intervenir durant 3.417 hores. Els 77 vehicles activats van sumar 1.163 hores i els sis mitjans aeris van acumular 60 hores de vol.La fiscalia acusa l'home d'un delicte d'incendi forestal per imprudència i li reclama que pagui els gairebé 215.500 euros que va costar tot l'operatiu d'extinció. A més, sol·licita que indemnitzi l'administració amb prop de 365.000 euros pels danys, perjudicis i pèrdues ocasionades en matèria ambiental. Els propietaris de les finques afectades es van apartar del procediment un cop l'asseguradora els va indemnitzar pels danys materials ocasionats.