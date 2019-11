La central nuclear de Vandellòs II inicia la 23a recàrrega de combustible

Més d'un miler de treballadors seguiran de prop l'operació, que té un pressupost de 19 milions d'euros

Actualitzada 09/11/2019 a les 19:21

La central nuclear de Vandellòs II ha iniciat la seva 23a recàrrega de combustible per iniciar un nou cicle de generació d'un any i mig. La central es va desconnectar la xarxa elèctrica la mitjanit passada i obliga l'equip de professionals de l'ANAV i d'empreses auxiliars de serveis a ser presents a la instal·lació de manera permanent. A més, s'hi afegiran un miler de treballadors de diversos perfils i especialitats d'unes 60 empreses de serveis especialitzats. El pressupost de l'operació suma uns 19 MEUR. Durant aquestes primeres hores, la planta està en fase de refredament per aconseguir que la temperatura de l'aigua del circuit primari baixi de 350 a 60 graus centígrads, mentre la central transita pels diferents modes d'operació, des del Mode 1 (operació a potència) fins al Mode 6 (recàrrega).A partir d'aleshores quan es posarà en servei la grua polar de l'interior de l'edifici de contenció, es donarà entrada als equips i s'omplirà d'aigua la cavitat del reactor per procedir a l'extracció de tot el combustible del nucli cap a la piscina, on es durà a terme la renovació d'una mica més d'un terç (64) dels elements i la preparació del nucli per al nou cicle de funcionament.