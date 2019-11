La via ha estat tallada però a hores d'ara ja s'hi pot circular

Actualitzada 09/11/2019 a les 11:20

A les 8.30 hores un turisme que circulava per l'N-340 en direcció Tarragona ha patit una sortida de via. Al lloc dels fets s'hi ha personat Policia Local, Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM que han traslladat dos ferits, en estat menys greu, a Bellvitge i a l'hospital de Vilafranca.La via ha estat tallada però a hores d'ara ja s'hi pot circular.