5'6 milions de catalans estan cridats a les urnes el 10-N per escollir 48 diputats i 16 senadors

370 col·legis i 1.011 meses conformaran els punts de votació a la demarcació de Tarragona

Actualitzada 09/11/2019 a les 12:18

Un total de 5.615.400 catalans i catalanes estan cridats a les urnes el 10-N per escollir 48 diputats del Congrés i 16 senadors. Són 27.305 electors més que en els passats comicis de l'abril. Segons dades facilitades per la delegació del govern espanyol a Catalunya, 8.365 meses i 2.670 col·legis electorals conformaran els punts de votació. Per a cada demarcació, la distribució és de 1.589 col·legis i 5.985 meses a Barcelona; 370 col·legis i 1.011 meses a Tarragona; 317 col·legis i 535 meses a Lleida; i 834 meses i 394 col·legis a la de Girona.Els catalans escullen 48 diputats dels 350 que hi ha al Congrés. El repartiment és de 32 a Barcelona, 6 a Girona, 4 a Lleida i 6 a Tarragona. Pel que fa al Senat, s'escullen 16 senadors, quatre per a cada demarcació.Del total d'electors a Catalunya, prop de 5'6 milions, 245.104 corresponen al Cens d'Electors Residents Absents (CERA), és a dir, que viuen a l'estranger.Com cada jornada electoral, la votació començarà a les 9 hores, tot i que els locals estaran oberts abans per constituir les meses, i es podrà votar fins a les 20 hores. Si a aquesta hora queda alguna persona al col·legi electoral, el president de la Mesa els permetrà votar. Des de l'aprovació de la Constitució, s'han celebrat un total de 13 eleccions generals.