Un 3% dels pagesos autònoms va patir un accident amb baixa laboral el 2018

Segons Unió de Pagesos es produeixen menys sinistres que en altres sectors però tenen un nivell de mortalitat superior

Actualitzada 08/11/2019 a les 14:45

Un 3% dels pagesos autònoms va patir un accident laboral que va comportar una baixa durant el 2018. És una de les dades de l’enquesta anònima que ha fet el sindicat Unió de Pagesos a uns 500 autònoms agraris d’arreu de Catalunya.Les xifres s’han exposat en el marc de la jornada «La pagesia familiar catalana i la sinistralitat laboral» que s’ha fet a Reus aquest divendres. La intenció era conscienciar els treballadors dels riscos que corren en la seva activitat laboral i oferir formació en prevenció de riscos. Segons dades del Departament de Treball, l’agricultura està per sota la indústria i la construcció en número total d’accidents, però està molt per sobre en nombre de sinistres mortals.En concret, el 2018 es van registrar catorze accidents mortals en l’agricultura a Catalunya, mentre que en la construcció van ser vuit. Amàlia Vives, responsable de formació i promoció de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, ha comentat que «quan hi ha un accident, molts són greus o mortals».Dins d’aquest grup, la bolcada del tractor és el més problemàtic. Segons l’enquesta elaborada per Unió de Pagesos, un 6% dels autònoms agraris van patir un accident que va fer que es quedessin algun dia sense treballar. D’aquests, un 52% van patir una bolcada del tractor.Un altre dels principals motius d’accidents mortals són les reparacions. Xifres d’Eurostat indiquen que el manteniment i la posada a punt dels equips mecànics ocupen la quarta posició a la llista dels deu processos de treball amb majors índex de víctimes mortals.Pel que fa a les parts del cos afectades per accidents laborals, un 20% van patir problemes d’esquena, un 20% als dits, o un 15% a les cames. A un 25% de tots ells els hi van quedar seqüeles físiques un cop finalitzada la recuperació mèdica. Tot plegat en un sector amb uns treballadors envellits, però experimentats: el 58% de la pagesia té més de 50 anys, i el 65% fa més de 20 anys que s’hi dedica.Valls ha apuntat que els accidents i les malalties «cada vegada es notifiquen més» si bé moltes vegades no s’associa la malaltia que es pateix a una causa laboral. Una de les raons que fa que els pagesos no agafin la baixa és perquè no tenen ningú que els supleixi a l’explotació. «S’amaguen baixes pel greuge econòmic que suposa», ha comentat David Vivet, membre de l’equip tècnic sindical d’Unió de Pagesos. En concret, segons l’enquesta del sindicat, el 63% dels autònoms agraris no tenen cap treballador assalariat, malgrat un 64% reben ajuda d’algun familiar a l’explotació.