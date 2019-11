Tarragona es troba en alerta taronja per ones i fenòmens costaners adversos

Catorze comunitats segueixen en alerta per neu, pluja, fred o vent

Actualitzada 08/11/2019 a les 10:30

Catorze comunitats continuen aquest divendres en alerta per temperatures mínimes, neu, pluges, vent i intens onatge, que en la cornisa cantàbrica deixarà ones entre els 5 i 7 metres, informa l'Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) en la seva pàgina web. Catalunya i la Comunitat Valenciana tenen avís taronja a les províncies de Tarragona i Castelló per ones i fenòmens costaners adversos.Astúries té alerta taronja (risc important) per vents costaners de l'oest força 8 amb ones entre 5 i 6 metres d'altura, i alerta groga (risc) per pluges, que deixaran 15 litres per metre quadrat en una hora, i per nevades en zones muntanyenques en una cota al voltant de 1.000 metres.El País Basc ha activat l'avís taronja per fort onatge de fins a 7 metres a les províncies de Biscaia i Guipúscoa, i alerta groga per pluges i per ratxes màximes de vent de 90 quilòmetres per hora en tota la comunitat.Galícia continua amb alerta taronja per intens onatge a les províncies de la Corunya i Lugo, i avís groc a Orense i Lugo per neu en zones de muntanya en una cota pròxima als 1.100 metres.Cantàbria està amb avís taronja per vent de l'oest força 8, localment força 9, amb ones entre els 5 i 7 metres, i alerta groga per pluges que acumularan fins a 15 litres per metre quadrat en una hora; la Aemet adverteix que les pluges podran anar acompanyades de tempesta.Aragó, Castella i Lleó i Navarra han activat l'alerta groga per pluja, vent o neu, mentre que a Almeria i Granada (Andalusia), Illes Canàries, Illes Balears, Melilla, Comunitat de Madrid i La Rioja segueixen amb avís groc per ratxes de vent fort -entre 70/80 quilòmetres per hora- o per fenòmens costaners.L'Aemet avisa que amb l'alerta taronja hi ha risc de fenòmens meteorològics no habituals i amb cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.