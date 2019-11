La Policia Local de Cambrils rep distincions i recompenses durant la diada de Sant Miquel

Els agents que van engegar la campanya dels escuts solidaris i el que la va impulsar al municipi han rebut medalles de bronze

Membres de la Policia Local de Cambrils han rebut distincions i recompenses per la seva tasca durant la diada de Sant Miquel. Després del rendiment d’honors a la plaça de l’Ajuntament, la festivitat ha continuat a la Sala de Plens amb el lliurament.El cap de la Policia Local, Josep Muñoz, ha fet un repàs de l’últim informe d’indicadors d’activitat realitzat per la Conselleria d’Interior de la Generalitat, que situa a la Policia Local de Cambrils com una de les més actives, amb ràtios d’actuacions per habitants molt per sobre de la mitjana catalana. En matèria de seguretat ciutadana, les actuacions de la policia cambrilenca quadrupliquen la mitjana, mentre que en matèria de policia assistencial o administrativa gairebé la tripliquen i en matèria de trànsit la superen en un 75%. El municipi compta amb una tendència a la baixa de fets delictius en global i especialment la reducció d’un 42% dels robatoris en habitatge en el darrer any.En l'acte ha intervingut l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; el director dels serveis territorials d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles de la Monja; el regidor de Protecció Ciutadana, Josep Lluís Abella; i el cap de la Policia Local, Josep Muñoz.Durant l'acte s'han lliurat les medalles a la fidelitat per homenatjar a policies amb una dilatada trajectòria al cos. En total, s’han lliurat dues medalles en la categoria d’or per 30 anys de servei continuat, vuit medalles de bronze per 15 anys de servei.Un dels moments més especials de l’acte ha estat el reconeixement amb medalles de bronze als caps de les Policies Locals de Caldes de Malavella, Santa Susanna i Sant Celoni que van iniciar la campanya Pels valents de venda d’escuts solidaris contra el càncer infantil i l’agent de la Policia Local que la va impulsar a Cambrils. La campanya ha recaptat un total de 300.000 euros pel Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center de Barcelona amb la col·laboració de 160 cossos de policials de Catalunya i d’altres municipis de l’Estat Espanyol. Només a Cambrils ja s'han recaptat 14.200 euros.L’Ajuntament de Cambrils també ha lliurat prop d’una vuitantena de felicitacions per premiar actuacions destacades durant els anys 2018 i 2019 que es consideren meritòries pel risc que comporten o l’eficàcia dels resultats. La primera per un ciutadà perquè la seva col·laboració va ser imprescindible per poder portar a terme investigacions sobre una recerca.Les altres distincions honorífiques han estat per agents que han realitzat actuacions com la localització del presumpte autor d’un homicidi, operatius contra el cultiu i tràfic de marihuana, la detenció d’una persona que havia comès un robatori amb violència, la investigació i descobriment de l’autor d’un robatori d’un vehicle al Regne Unit, entre d'altres.A més, s’han lliurat diplomes col·lectius a la Unitat de Policia Administrativa i Seguretat (UPAS) i la Unitat de Policia d’Atenció Ciutadana (UPAC). D’altra banda, també han rebut felicitacions membres d’altres cossos policials que han col·laborat amb la Policia Local de Cambrils. És el cas de tres agents dels Mossos d’Esquadra i un agent de la Guardia Urbana de Reus que van participar en diferents actuacions conjuntes per detenir diversos autors de robatoris en interior de domicilis. Finalment, s’han lliurat tres diplomes al mèrit policial a dos agents i un caporal que han rebut tres felicitacions en el transcurs d’un any.L’acte ha acabat amb el lliurament d’un regal als policies que s’han jubilat aquest any i una placa de record als familiars d’un agent que va morir fa un any.