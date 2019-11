La DOP Siurana espera doblar la producció de l'any passat i superar els 6 milions de quilos

També es preveu un oli «de gran qualitat i equilibrat»

La DOP Siurana espera doblar la producció de l’any passat i superar els sis milions de quilos d’oli d’oliva. La campanya de l’oliva acaba d’arrencar amb molt bones expectatives, en comparació a l’any passat, que va ser una de les pitjors collites que es recorden -amb poc més de 2,5 milions de quilos, quan la mitjana de la DOP se situa normalment en els 5 milions. També en qualitat es preveu un any bo, amb un oli molt «equilibrat, aromàtic i afruitat». Més de 5.000 pagesos produeixen oliva arbequina en aquesta regió que abasta set comarques del Camp de Tarragona, Baix Penedès i part d'Ebre. Abasta 9.000 hectàrees, amb uns tres milions d'oliveres conreades. La DO valora les bones previsions després d’un any difícil marcat pels incendis i els aiguats que han posat a prova la perseverança del món de pagès.Enguany tocava bona collita. L’oliva és un cultiu anyívol que va alternant i, després d’un any dolent, en toca un de bo. Per a la campanya d’aquest any, que just acaba d'arrencar, els productors tenen molt bones expectatives, tant en quantitat com en qualitat de l’oli d’oliva verge extra de la DOP Siurana. Amb prop de 9.000 hectàrees de conreu, és la que més produeix i comercialitza de les cinc que hi ha a Catalunya, i també és de les més productives a nivell estatal. Va ser la segona denominació creada a l’Estat, l’any 1977. En l’actualitat la DOP Siurana exporta, en quatre continents, un 15% de la seva producció.«Aquest any ha anat tot més de cara, produirem uns sis milions o fins i tot els superarem, això és més del doble que l’any passat», apunta el president de la DOP Siurana, Antoni Galceran. Les temperatures contingudes i sobretot el clima plujós dels darrers dies hi ha contribuït. Pel que fa a les seves característiques organolèptiques, l’oli nou que ja comença a rajar d’alguns molins tarragonins també es presenta molt «aromàtic» i «en el punt equilibrat entre amarg, dolç i picant», afegeix Galceran. Els més entesos parlen de matisos aromàtics que recorden a l'herba tallada, la carxofa i el tomàquet verd.Per tercer any consecutiu, la DOP Siurana ha presentat la nova campanya, de bracet de la figura d’un padrí que, en aquesta ocasió, ha estat l’actriu Agnès Busquets, amb vincles familiars al Baix Camp.