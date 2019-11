Iberboard cedeix a les demandes sindicals i s'acaba la vaga

L’empresa d’Alcover va tancar un acord per finalitzar l’ERTO vigent

Actualitzada 07/11/2019 a les 20:06

Ahir al migdia, en el marc del conflicte laboral a Iberboard Mill (Alcover), treballadors i empresa van arribar a un acord després de quatre dies de vaga. L’Assemblea de Treballadors va ratificar a la tarda un text que inclou la finalització immediata de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, l’abonament de part dels endarreriments salarials, increment del sou segons conveni i la readmissió de dos treballadors acomiadats que formaven part de la CGT.L’empresa, participada pel grup Grifols, es dedica a la fabricació d’embalatges de cartró i plàstic per a grans clients del sector de la logística i la distribució. Els 146 treballadors van fer torns en el piquet de l’entrada per garantir que l’empresa no intentés fer funcionar la planta. La CGT va obrir una caixa de resistència que segueix acumulant aportacions.Des del sindicat CGT valoren de forma «molt positiva» l’acció de la plantilla.«Aquest triomf ens mostra a la resta de treballadors i treballadores que la via del pacte social ens aboca al fracàs, mentre que és la lluita sindical la que fa que la por canviï de bàndol», asseguraven ahir en un comunicat. Posteriorment a l’acord, van penjar una pancarta a l’exterior de la fàbrica amb el lema I hem guanyat totes.I és que pràcticament s’han complert totes les seves demandes en aquesta empresa ubicada al terme municipal d’Alcover, a la carretera C-14, a l’alçada gairebé de Picamoixons. Al 2017, Iberboard va reactivar la fàbrica de cartró d’Abelan Catalana, a Alcover. Abelan havia passat anteriorment per diverses mans, primer a Newark Group –una companyia nord-americana–, i després a PHI Industrial Adquisitions –un fons inversor. Al juny de 2017, havent declarat unes pèrdues de més de 16 milions d’euros, va aprovar el pla de liquidació.Amb la compra per part d’Iberboard, els conflictes no van cessar i van continuar amb una vaga aquesta setmana.