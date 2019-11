Detingut 'in fraganti' un lladre mentre forçava una porta en una casa d'Alforja

L'home, de 44 anys i veí de Sant Andreu de la Barca, compta amb 22 antecedents per delictes contra el patrimoni

Actualitzada 08/11/2019 a les 10:08

Un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Andreu de la Barca, ha estat detingut aquesta matinada de divendres a Alforja per un delicte de robatori amb força. Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a les 01.27 hores per un possible robatori en una casa propera a la carretera C-242. Fins allí s'ha desplaçat una patrulla d'agents, la qual va coincidir a l'habitatge amb el vigilant de l'empresa de seguretat contractada pels propietaris.Un cop davant de la casa, on encara sonava l'alarma de seguretat, van observar com la porta d'accés es trobava forçada i se sentien sorolls. Els agents van entrar a l'interior i van enganxar in fraganti l'autor a la segona planta mentre estava forçant una segona porta.Els agents van intervenir a l'home diversos objectes per forçar portes, entre ells un martell i un tornavís, i objectes que havia sostret al domicili. L'autor va quedar detingut per un robatori amb força i compta amb 22 antecedents policials, la majoria d'ells per delictes contra el patrimoni.