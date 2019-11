Durant el dispositiu policial d'ahir per la tarda, un dels mossos va resultar ferit com a conseqüència d'una caiguda

Actualitzada 08/11/2019 a les 11:09

Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força i dues temptatives en diversos habitatges de la urbanització Jardins Imperi dels Pallaresos. Els veïns van alertar dijous a la tarda a la policia autonòmica que quatre individus estaven intentant entrar en habitatges del municipi.Fins al lloc es van desplaçar dotacions dels ARRO i de Seguretat Ciutadana els quals van localitzar un vehicle on hi havia els autors. Els lladres en detectar la presència policial inicien una fugida fins al carrer Bages del municipi. Allí, els autors en veure que la via no tenia sortida van abandonar el vehicle i van iniciar una fugida a peu per una zona boscosa. Durant la persecució policial, un dels agents va resultar ferit com a conseqüència d'una caiguda.Finalment, els lladres van robar un altre vehicle i van escapar del municipi. Els Mossos d'Esquadra van establir un dispositiu per intentar localitzar-los, tot i que no va ser possible.Segons ha pogut saber Diari Més, a l'interior del vehicle abandonat pels lladres es van localitzar diverses matrícules falses i diversos objectes sostrets. Tot apunta que els autors procedirien de la província de Barcelona.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'esclarir els fets i localitzar els autors d'un robatori amb força i dues temptatives. Els agents estan pendents de que en les pròximes hores els propietaris de l'habitatge robat interposin la denúncia.