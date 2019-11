El touroperador britànic fallit no ha pagat les estades de 40.000 turistes d’entre juliol i setembre

Actualitzada 07/11/2019 a les 14:54

Futur preocupant a curt termini

El touroperador britànic Thomas Cook ha deixat un deute d’uns 15 milions d’euros als establiments de la Costa Daurada a causa de la seva fallida econòmica. Segons xifres de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT) facilitades a l’ACN, dels 55.000 turistes que la companyia havia de portar a la zona, 4.000 no van arribar a causa de la fallida de finals de setembre, i 40.000 paquets no es van pagar. De fet, l’empresa ha quedat a deure les factures de juliol, agost i setembre a una vintena d’establiments, entre hotels i apartaments. Des de la FEHT treballen per buscar nous touroperadors que permetin mantenir el mercat britànic de cara l’estiu vinent, encara que han reconegut que és molt difícil.Els establiments impagats assumeixen que serà molt difícil cobrar. Jaume Orteu, representant de la FEHT, ha apuntat que l’empresa tenia més de 20.000 treballadors i el seu crèdit està per davant del dels establiments. «Thomas Cook era un dels tres operadors més grans del Regne Unit, era una empresa global. En el sector és la fallida més gran que hi ha hagut», exemplifica Orteu. Els 55.000 turistes que movia l’empresa suposaven aproximadament 500.000 pernoctacions anuals, que es perdran de cara a l’any vinent.De tota manera, el membre de la FEHT ha afirmat que no creu que els diners que no han pogut cobrar els establiments n’afectin la viabilitat. «Els comptes d’explotació es veuran afectats, en uns casos més i en uns menys; però el sector ha transmès que hi ha voluntat de millora», ha exposat Orteu, en referència a les remodelacions que en els mesos de temporada baixa afronten els hotels. Fins i tot assegura que a dia d’avui molts d’ells estan fent obres, si bé pot haver-hi casos que, per prudència, s’hagin posposat alguns treballs. Al seu parer, aquesta voluntat de mantenir l’excel·lència del servei és bàsica perquè la Costa Daurada segueixi sent percebuda com una destinació de qualitat.Per Orteu la fallida de Thomas Cook ha estat «una espècie de tsunami turístic» perquè el cop afecta mercats molt diferents i es generen «vasos comunicants» entre uns i altres. Ha assenyalat que l’estiu vinent notaran una davallada de clients britànics, perquè les altres dues touroperadores que treballen a la Costa Daurada, Jet 2 i TUI, per les seves dimensions no podran assumir un increment de 55.000 turistes. «La logística del transport és important i el 90% es movien en avions de Thomas Cook a l’aeroport de Reus. Molts potser voldran volar, però si no hi ha avions serà complicat», ha concretat. Segons el seu parer «la realitat és preocupant». L’aeroport de Reus, doncs, també podria patir una davallada del nombre de viatgers.De tota manera ha relativitzat l’impacte total en la Costa Daurada i ha posat en valor que la zona rep visitants de diferents països, fet que li permet aguantar millor el cop. De tota manera ja treballen en buscar nous touroperadors britànics que permetin mantenir el volum d’aquest mercat. Ho estan fent aquesta setmana al World Travel Market de Londres.La situació és més complicada en altres llocs de l’Estat. Segons la FEHT, Thomas Cook gestionava uns 8 milions de pernoctacions anualment, i ha deixat un deute de fins a 200 milions d’euros. En el cas de les illes Canàries, uns 40 hotels han hagut de tancar perquè principalment treballaven amb el touroperador britànic. Tot plegat pot fer que el mercat turístic es reordeni a nivell internacional. De tota manera, Orteu ha avançat que no creu que hi hagi una baixada de preus en l’oferta turística de la Costa Daurada.