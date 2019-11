L'ICS Camp de Tarragona promou la vacunació de la grip entre els professionals

Els professionals sanitaris tenen una probabilitat molt més alta d'emmalaltir

Actualitzada 07/11/2019 a les 21:56

L’ICS vol augmentar l’índex de personal vacunat i conscienciar-lo sobre la importància d’aquest gest. Per fer-ho, ha tornat a organitzar la marató de vacunació contra la gripV de Vacuna’t», que té lloc avui dijous 7 de novembre i que està destinada a tots els professionals d’hospitals, atenció primària i salut penitenciària.Al Camp de Tarragona, concretament, avui es vacuna als professionals del Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Joan XXIII, als professionals de l’edifici “D” (àrea de consultes externes i professionals d’administració), als estudiants de la URV, als professionals de Recerca ubicats a l’edifici modular de Docència i Recerca del Parc Sanitari Joan XXIII, als professionals d’administració ubicats al carrer Prat de la Riba de Tarragona, als del CAP Rambla Nova, als de l’ASSIR de Tarragona i als del CAP Jaume I.A tots els professionals vacunats es dóna una xapa amb la “V” i un “vale” per un cafè a la cafeteria de l’Hospital Joan XXIII. A més, els professionals poden compartir la seva experiència sobre la vacunació contra la grip a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #vdevacunat.També poden enviar les seves fotografies a través del correu electrònic a l’adreça: participa.ics@gencat.cat . L’objectiu és que les instantànies mostrin com estan vivint la jornada en equip. La fotografia més original d’equip rebrà 10 bitllets del cremallera per anar a la vall de Núria.També se sortejarà un cap de setmana a l’Hotel Vall de Núria, en règim de mitja pensió, entre les persones participants. Tots dos premis han estat cedits gratuïtament per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.L’objectiu principal de la vacunació en les persones amb patologies de base és fonamentalment evitar les complicacions de la grip, que es tradueixen en descompensacions, ingressos hospitalaris i morts.No obstant això, la vacunació no sempre impedeix contraure la grip: l’efectivitat depèn del grau de similitud entre les soques vacunals i les soques gripals circulants i és menor entre persones amb factors de risc que entre els professionals sanitaris.Igualment, cal tenir en compte que, en molts casos, els símptomes que apareixen en les persones vacunades no són causats per la grip sinó per altres virasis freqüents en l’època de la vacunació.