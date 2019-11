L'Ajuntament de Valls posa en marxa un servei de fisioteràpia aquàtica per dones operades de càncer de mama

Les sessions estaran dirigides per fisioterapeutes titulats i seran gratuïtes

Les properes setmanes començarà a Valls el programa de Fisioteràpia Aquàtica dirigit a dones operades de càncer de mama, una iniciativa organitzada per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).Les sessions de Fisioteràpia Aquàtica, dirigides per fisioterapeutes titulats i gratuïtes, es realitzaran els dimecres de 15.15 a 16 hores al Centre Esportiu Municipal El Fornàs. Per participar-hi cal posar-se en contacte amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer al telèfon 977 222 293.L'activitat, que es porta a terme en diversos municipis de la província, té per objectiu millorar les seqüeles que les dones operades de càncer de mama pateixen habitualment a posteriori de l'operació.Després d'una mastectomia es pot notar, amb el temps, que el braç de la mateixa banda presenta una sèrie de canvis com pèrdua de mobilitat, enduriment, inflamació i també dolor. Es tracta de la limfedema i una de les solucions a aquest problema l'ofereix la rehabilitació aquàtica, per aquest motiu, l'AECC ha posat en funcionament aquest servei de fisioteràpia i rehabilitació aquàtica especialitzada, on s'estudia cada cas i es rep un tractament específic i personalitzat.