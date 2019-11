Falten més de 2.000 voluntaris per al Gran Recapte a la demarcació de Tarragona

Se celebrarà els propers 22 i 23 de novembre

Actualitzada 07/11/2019 a les 12:50

La 11a edició del Gran Recapte d'enguany se celebrarà els propers 22 i 23 de novembre en més de 350 mercats i supermercats de la demarcació de Tarragona. El President del Banc dels Aliments, Eusebio Alonso, juntament amb el vicepresident, Joan Vila, han explicat que falten molts voluntaris per poder dur a terme l'acte solidari.Dels 4.500 voluntaris necessaris encara falten més de 2.000. A la ciutat de Tarragona, per la seva banda, només s'hi han apuntat un 30% de participants. Per participar-hi cal inscriure's a www.bancalimentstarragona.org o trucant al 977 75 74 44.Durant el Gran Recapte es recullen aliments bàsics que es destinarà a la gent més necessitada. Segons Alonso, els aliments més adients per col·laborar són oli, llet i conserves de verdura i peix. Els supermercats que acullen l'esdeveniment també hi col·laboren aportant un 3% d'aliments extra.L'any 2017, el Banc d'Aliments va repartir més de 2.750.000 quilos a 25.346 beneficiaris de les comarques de Tarragona, un total de 109 quilos per persona i any.