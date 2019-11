Els Bombers realitzen mitja dotzena de sortides a causa del vent

Han caigut arbres, cartells i vidres en diversos municipis del Camp de Tarragona

Els Bombers de la Generalitat han realitzat mitja dotzena de sortides a causa del fort vent que està assetjant a diversos municipis del Camp de Tarragona.Un cartell publicitari ha caigut a Roda de Berà i els Bombers hi han acudit per a impedir que representés un perill per als vianants. També han caigut dos arbres a Reus, un al carrer Navarra i un altre a l'avinguda Catalunya.Un altre arbre ha estat a punt de caure a Salou i un pi s'ha trencat en una finca i ha acabat en la del costat. Finalment, els Bombers han acudit a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant perquè s'ha despenjat el vidre d'un balcó i podia ser perillós per a aquells que passessin pel seu costat.