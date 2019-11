Retards a Rodalies per una avaria a la catenària entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders

Dos trens de la R15 i la R16 del Camp de Tarragona i l'Ebre també es troben afectats

Actualitzada 06/11/2019 a les 12:33

Es registren retards que poden superar els 25 minuts a Rodalies entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders per una avaria a la catenària que obliga a circular per via única. Aquesta incidència afecta les línies R2 Sud, R2, R2 Nord i trens de Llarga Distància del Corredor Mediterrani.Al Camp de Tarragona hi ha retards a la R15 en un tren que havia de sortir a les 09.43 de l'Estació de França i arribar a les 11.24 a Reus. El comboi circula amb 40 minuts de demora. També acumula30 minuts de retràs el tren de les 9.13 hores de la R16 que uneix Barcelona amb Tortosa.També hi ha demores a la línia R1 entre les estacions de Sant Adrià i Badalona, en aquest cas de 15 minuts i també per un problema en les instal·lacions, segons ha informat Renfe.