Quinze parelles lingüístiques més al Voluntariat per la llengua de Cambrils

Els participants van conèixer el programa i la parella assignada en una sessió formativa al Centre Cultural

Actualitzada 06/11/2019 a les 17:17

El passat dimecres 30 d’octubre voluntaris i aprenents del Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus (CNL) van assistir a una nova sessió de presentació del programa Voluntariat per la llengua (VxL) a Cambrils, en què es van conèixer les quinze parelles lingüístiques que formaran part del programa a partir d’ara.Helena Martínez, responsable del Servei Local de Català de Cambrils, va donar la benvinguda als assistents i va remarcar la importància d’aquest programa en l’extensió de l’ús social de la llengua catalana.La dinamitzadora del programa, Rut Ortiz, es va encarregar de donar als participants informacions i instruccions perquè la seva experiència com a membres d'una parella lingüística resulti ben positiva i va detallar alguns dels materials lliurats a les parelles que poden utilitzar a l'hora de conversar, com les lectures del material «Llegir per parlar, llegir per aprendre i Parlem tu i jo».A més, va detallar les activitats complementàries que el CNL organitza per fomentar l’ús del català durant aquest trimestre, entre les quals destaca la continuació del projecte «Fem un beure?», una trobada setmanal oberta a la tota ciutadania en un establiment col·laborador per practicar la llengua en un ambient distès, i la participació en un taller de doblatge en català.Els voluntaris inverteixen una hora setmanal durant deu setmanes a conversar en català amb l'aprenent a fi que aquest guanyi seguretat i fluïdesa parlant en aquesta llengua en un ambient distès, mentre fan noves amistats i s'enriqueixen mútuament.Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a voluntàries o com a aprenentes encara hi són a temps, i poden adreçar-se al SLC de Cambrils personalment (c. de Sant Plàcid, 18), per telèfon al 977 79 26 88 o per correu electrònic ( vxl.reus@cpnl.cat ). També poden registrar-se directament al programa a través del web www.vxl.cat , o fer el tràmit als punts d'inscripció del Voluntariat per la llengua distribuïts pel Baix Camp i el Priorat.Voluntariat per la llengua és un programa de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). El CPNL va iniciar el programa l'any 2002, a Cornellà de Llobregat, amb 19 parelles participants. Des del 2003 ja hi ha participat més de 135.000 parelles