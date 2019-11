Pèrdues milionàries per la riuada a la Conca de Barberà

Els municipis comencen a quantificar els danys a l’espera que el Consell de Ministres els inclogui en el reial decret d’ajuts a Múrcia

Actualitzada 06/11/2019 a les 10:15

Les pèrdues en danys per la riuada del passat 22 d’octubre podria superar els 12 milions d’euros només a Montblanc. Hi ha més de 100 hectàrees afectades. La capital de la Conca de Barberà i altres municipis estan començant a quantificar econòmicament les grans destrosses provocades pel desbordament del Francolí, pendents que el Consell de Ministres doni llum verd a l’ampliació del reial decret d’ajuts pels aiguats de Múrcia i País Valencià i es puguin incloure els danys del temporal a la Conca i les Garrigues. L’Espluga és el municipi amb major afectació, amb més de 200 particulars perjudicats. A Vimbodí i Poblet la principal preocupació és arranjar el subministrament d’aigua, que de per si ja s’eleva als 600.000 euros. Aquest dimecres tècnics de la Generalitat comencen a reunir-se amb els ajuntaments per fer balanç.Tècnics del Departament de Presidència atendran diàriament els ajuntaments per començar a avaluar les primeres valoracions a fi que dilluns vinent a la tarda, en el Consell d’Alcaldes de la Conca de Barberà en sessió ordinària, pugui afinar-se una quantia econòmica global dels danys a la zona. En paral·lel, i amb la mateixa finalitat, tècnics del Consell i de l’Ajuntament mantindran una reunió a la Subdelegació del govern espanyol a Tarragona, amb les expectatives posades en les ajudes estatals, com a zones beneficiàries del reial decret que es va activar pels aiguats de Múrcia i Alacant del setembre.Alguns municipis ja tenen un primer càlcul aproximat sobre els danys materials. A Montblanc estimen que podria superar els 12 milions d’euros, entre danys en sòl públic i privat. Uns 120 veïns s’han adreçat a l’Ajuntament per fer constar danys a les seves propietats, de més o menys consideració, és a dir, des d’un petit hort a una casa sencera -com és el cas d’una família montblanquina, que valorava la pèrdua del seu immoble, a tocar del riu, en 400.000 euros. L’abast total de la riuada afecta diverses parcel·les i supera el milió de metres quadrats al terme, segons una primera valoració feta a vista de dron.A l’Espluga de Francolí s’han rebut més de 200 reclamacions per part de persones a títol privat. La meitat són per horts arrasats per la riuada. Hi ha una quinzena d’habitatges afectats, cinc negocis -entre els quals, el restaurant El Gatim, completament desaparegut-, cinc magatzems i una quinzena de vehicles, a més de gairebé una cinquantena de camins afectats. La primera estimació de l’Ajuntament en afectacions en infraestructures de titularitat municipal s’eleva a 1,1 milions d’euros -és a dir, els danys en el magatzem i la maquinària de la brigada municipal, també la base de l’ADF, camins municipals i l’entorn del parc fluvial.El consistori confia poder sufragar aquestes costos amb subvencions o línies d’ajuts d’altres administracions. L’alcalde de l’Espluga, Josep M. Vidal, valora molt positivament la resposta solidària. Assegura a l'ACN que els va emocionar molt que des del primer moment gent d’arreu es disposés a ajudar i que això «va transformar la tristesa en esperança». «El pitjor dany són les persones desaparegudes -una del poble-», afegeix el batlle. Al municipi encara tenen subministrament de gas mitjançant un tub provisional i la setmana vinent parlaran amb la companyia per decidir per on ha de discórrer el definitiu.A part de Montblanc i l’Espluga hi ha més poblacions que també arrosseguen les conseqüències del pas del temporal. A Vimbodí i Poblet segueixen tenint problemes pel subministrament d’aigua al poble. Reparar-ho costarà 600.000 euros. També tenen molts camins fets malbé, una desena de cases afectades i diverses zones del terme, la qual cosa eleva els danys a gairebé un milió d’euros, sense incloure dos ponts ensorrats, que són propietat de la Diputació de Tarragona. «Treballem a contrarellotge per fer la valoració de danys», manifesta a l’ACN l’alcalde de Vimbodí, Joan Canela.Vilaverd, la Riba, Vallclara, Vilanova de Prades i Savallà del Comtat són altres municipis afectats per uns aiguats que van deixar tres víctimes mortals i tres desapareguts. Des d’aleshores, al territori s’han engegat diverses accions solidàries que es van acabar capitanejant des d’una plataforma ciutadana, la Riuada Solidària, engegada per grup de voluntaris de l’Espluga. El moviment ara es fa més gran, amb la inclusió del municipi de Montblanc a aquest moviment que organitza diversos actes per recaptar fons. Cada plataforma local ha muntat activitats als municipis respectius pels dos darrers caps de setmana de novembre.