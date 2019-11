Juristes critiquen l'«equidistància» dels col·legis d'advocats

Tres agrupacions de professionals tarragonines signen un manifest descontents amb la justícia

Actualitzada 06/11/2019 a les 20:39

Una vintena d’agrupacions de juristes –entre elles, el col·lectiu d’Advocats voluntaris de l’1-O de Reus, Juristes per la República i Juristes per la Llibertat, totes tres entitats de la demarcació de Tarragona– van criticar aquest dimecres públicament l’«equidistància» dels col·legis professionals de l’advocacia «davant de la repressió de l’Estat». Ho van fer en una roda de premsa en què van distribuir un manifest que denuncia «el silenci i l’actitud tèbia» dels col·legis i del Consell de l’Advocacia de Catalunya «davant de tant greus atemptats als drets fonamentals».El manifest censura la intervenció del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en l’obertura de l’any judicial militar, quan va dir que els independentistes estan «encegats per la irracionalitat», així com la «repressió i violència policial» dels darrers dies.Els representant de la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunyna Jordi Domingo va recordar que els col·legis professionals, durant l’època franquista, «eren el referent social a què tothom s’adreçava per saber com actuar davant de la repressió», mentre que ara «han esdevingut autèntiques gestores que els importa un rave la vulneració de drets fonamentals». Així mateix, va acusar la justícia espanyola de «fer el paper que li indica el poder executiu». «No hi ha veritable separació de poders. La justícia ha caigut molt i molt baix a l’Estat», va afegir.El manifest ambé exigeix l’alliberament dels detinguts per presumpte terrorisme i tinença d’explosius vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR), lamenta que als detinguts a les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 se’ls vulnera els «drets fonamentals de reunió, manifestació i llibertat d’expressió» i alça la veu contra les agressions a periodistes per part de cossos policials malgrat estar «degudament acreditats i visibilitzats».El van subscriure la sectorial de juristes de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), la Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, Drets, Juristes pels Drets Humans del Maresme, Advocats Voluntaris del Bages, Advocats Voluntaris 1 d’Octubre, Advocats d’Osona per la Defensa dels Drets Humans, Advocacia per la Democràcia, l’Associació Atenes, Juristes per les Llibertats, Més Drets Humans, Querellants per la República, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Voluntaris Dret Defensa de Girona, Compromesos, Juristes per la República i Democràcia i Justícia per Catalunya.