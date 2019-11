Ferrmed reclama «desdoblar» el corredor mediterrani «sinó el 2025 no podran passar trens»

El lobby ferroviari alerta que s'estan fent inversions a l'Estat «purament polítiques» que «no tenen cap sentit»

Paper de la CE

El president del lobby ferroviari FERRMED, Joan Amorós, ha reclamat al ministeri de Foment que presenti l'any que ve «un pla per desdoblar les línies» del corredor mediterrani perquè, en cas contrari, «el 2025 no podran passar els trens». «Trigarem molts anys a veure acabat el corredor mediterrani perquè només s'està fent una part del que caldria fer», ha lamentat en declaracions als mitjans des de Brussel·les, on FERRMED ha fet una conferència sobre les connexions amb l'Àsia. D'altra banda, Amorós ha alertat que s'estan fent inversions a l'Estat «purament polítiques» que «no tenen cap sentit».El president d'aquest lobby ha admès que les obres del corredor mediterrani «estan avançant», però veu insuficient el que hi ha programat. «No aguantarà més de tres o quatre anys», ha alertat. Per això, reivindica la construcció d'una segona línia per la «importància» d'aquesta infraestructura.Per la seva banda, el cap d'innovació de GSMA a Europa, Javier Altares, ha assegurat en declaracions a l'ACN que hi ha «molt interès» entre els operadors de telecomunicacions que representen a Espanya pel corredor mediterrani i la resta de corredors europeus en vista a connectar-los amb la xarxa de 5G.Altares ha reconegut que aquest pas requereix «unes inversions en infraestructures substancials» i que en l'àmbit europeu s'està discutint com es podrien fer perquè tinguin «sentit».Des de Ferrmed lamenten que la Comissió Europea no tingui prou «força» per decidir respecte a les inversions en els corredors. «Per això ara el que estem fent és anar govern per govern perquè són els que manen», ha afirmat Amorós.A més, ha avançat que es farà un estudi a escala europea per avaluar la necessitat de les infraestructures en funció del «tràfic».