Es presenta el projecte per a construir una parella de gegants indians de Torredembarra

En marxa, una campanya de subscripció popular per a finança les despeses

Actualitzada 06/11/2019 a les 20:13

Inici del projecte

Data de presentació dels nous gegants

Campanya de subscripció popular

Torredembarra tindrà una nova parella de gegants l’any vinent. En aquesta ocasió, seran uns gegants indians. Així ho han explicat aquest matí el president del Ball de Gegants de Torredembarra, Gabriel Martinez, i la secretària de l’entitat, Laia Sotoca, en la presentació del projecte i de la campanya de subscripció popular que es posa en marxa per a finançar les despeses.La regidora de Cultura i de Patrimoni, Núria Batet, ha agraït a l’entitat aquesta iniciativa, ha ressaltat la importància dels gegants en el seguici popular de la vila i ha manifestat que els nous gegants indians seran singulars de Torredembarra.El Ball de Gegants de Torredembarra des de la seva fundació, l’any 2014, ha treballat en la construcció d’una nova parella de gegants per a Torredembarra.En iniciar aquest projecte, en primer lloc, es va decidir la temàtica sobre la qual havia de versar aquesta nova parella. Es va valorar l’originalitat i la vinculació a Torredembarra per tal que el poble s’identifiqués amb els personatges escollits.Personatges indians amb identitat pròpia.És per això que, tenint en compte que des de l’Ajuntament s’està potenciant el passat indià del municipi, els va semblar una idea original fer una parella de gegants indians. Dues peces, un home i una dona, amb identitat pròpia, amb nom i cognoms, i lligats a la història de Torredembarra. De moment, però, es vol mantenir la incògnita sobre la seva identitat.Per escollir les característiques de les peces, han contactat amb diverses persones coneixedores del passat indià torrenc, que els han assessorat per escollir els personatges i els continuaran assessorant durant la construcció dels dos elements per poder fer uns gegants amb rigor històric, sobretot pel que fa a la indumentària.El pressupost per a la construcció de les peces i la confecció del vestuari i complements es troba al voltant de 20.000 € (IVA inclòs).Malgrat que en un inici el Ball de Gegants de Torredembarra no havia fixat una data per iniciar la construcció de les peces, arran de la restauració dels gegants Joan i Rosalia l’any 2018, es va comprovar que estan bastant deteriorats i que malgrat els últims treballs de restauració i bàsicament consolidació de l’estat actual, per a mantenir-los de la millor manera possible s’hauria de reservar-ne l’ús al màxim.Per això, han cregut necessari impulsar la campanya de finançament d’aquest projecte per poder reservar el Joan i la Rosalia per a actes locals de més importància, ajudant així a mantenir-los en el millor estat possible i evitar al màxim el seu deteriorament.Així doncs, a partir de l’any 2020, el Joan i la Rosalia quedarien reservats per als actes locals més solemnes i la nova parella seria qui els acompanyaria i també la que faria les sortides fora de la vila. La presentació dels nous gegants indians es preveu per a finals d’estiu del 2020 amb l’objectiu que participin en la propera Festa Major.Pel que fa al finançament, el Ball de Gegants vol que aquesta nova parella sigui del poble, i per tant sigui el fruit d’una subscripció popular. En aquest sentit, treballen en diverses línies per aconseguir aquest finançament: Col·laboració de comerços i empreses, donacions de particulars i subvencions públiques.Com a tret característic i proposta, que consideren bonica i interessant, el nom de persones que a títol personal facin donacions sortiran publicats en un llibret que s’editarà i distribuirà el dia de la presentació del gegants i, a més, si la donació és de 100 euros o més podran tenir brodat el seu nom a les enagües de la nova geganta. Les empreses i administracions que han col·laborat també sortiran en el llibret.La campanya de col·laboració amb els negocis i empreses ja s’ha iniciat i es fa mitjançant invitacions a participar a través de correu electrònic i també presentant el projecte personalment per part dels membres del Ball de Gegants, que visiten els futurs col·laboradors per a exposar el projecte.A nivell de ciutadania, es farà una campanya de recollida de donacions. El primer dia serà durant la Fira de Nadal, el 14 de desembre del 2019. També és recollirà a la Floristeria Pupi Flors (Antiga Floristeria Italiana) situada al c. Joan Güell, 13 i a través de les xarxes socials de l’entitat es faran públics altres dies i llocs de recollida durant els mesos de novembre, desembre i gener. El dia 14 de desembre també es posaran a la venda diversos productes de marxandatge, en especial un puzle de 100 peces dels nostres gegants, edició limitada.Per a informar de la campanya, es farà una bustiada d’unes 8.000 butlletes per tot el municipi amb la informació de la campanya de donacions.