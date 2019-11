El Santuari Joplin llança un campanya per recaptar 7.000 euros per traslladar-se a Valls

Actualment, es troben a Calafell però les instal·lacions no compten amb pou propi per proveir als animals d'aigua

Actualitzada 06/11/2019 a les 11:28

El Santuari Joplin de Calafell que rescata tot tipus d'animals ha iniciat una campanya de crowfunding per recaptar 7.000 euros per costejar el seu trasllat a una finca millor equipada a Valls Segons explica Liliana Beltran, presidenta de l'associació, el motiu del seu trasllat és que porten cinc mesos sense aigua corrent i proveïment de fonts controlades i pous amb permís. Els encarregats del centre van acordar amb el propietari construir un pou per tal que els animals disposessin d'aigua però aquest no s'ha construït mai, per la qual cosa han optat per canviar d'ubicació.La nova finca situada prop de Valls compta amb més de tres hectàrees. En principi, els encarregats pagarien un alquiler de 400 euros amb opció de compra amb contracte de dos anys renovable. La intenció és comprar, a llarg termini, la finca que té un valor de 45.000 euros.Les noves instal·lacions compten amb tots els permisos necessaris que l'administració demana per tenir animales. En una de les parcel·les hi ha tancats per als animals en quarentena i un altre tancat molt gran, a més d'un pou propi amb una capacitat de 10.000 litres d'aigua al dia i desguàs ecològic.La mudança està prevista pels mesos d'octubre i novembre. A través de la campanya iniciada a Gofundme, el Santuari Joplin vol recaptar 7.000 euros: 1.000 per la fiança; per la mudança; per reformar els tancats; comprar una mobile home per als voluntaris i per als animals que necessiten viure dintre; comprar plaques solars; per les despeses dels permisos per transportar els animals; i per assegurar l'alquiler de diversos mesos; entre d'altres. De moment, han aconseguit 606 euros dels 7.000.