Adif inverteix 7,1 milions en obres de millora d'infraestructura ferroviària a Tarragona

Entre les actuacions hi ha la millora de la plataforma ferroviària de les estacions de la Granada i l'Arboç

Actualitzada 06/11/2019 a les 13:25

Adif ha invertit 7,1 milions d'euros en l'adjudicació de tres contractes d'obra per a la millora de la infraestructura ferroviària catalana en diversos trams, amb l'objectiu de reduir la probabilitat d'incidències i avançar en el desenvolupament del Corredor Mediterrani al seu pas per Catalunya.El major d'aquests contractes, amb una inversió de 3,8 milions, s'emprarà en la millora de la plataforma ferroviària de les estacions de la Granada i l'Arboç (Baix Penedès), una actuació «imprescindible» per a l'ample estàndard en el tram Sant Vicenç de Calders-Martorell i el Corredor del Mediterrani.Adif destinarà dos milions d'euros al subministrament i transport de prop de 22.000 noves travesses de formigó per a la renovació de via de la línia convencional Barcelona-Vic, més concretament els trams de Montcada-Ripollet-les Franqueses del Vallès i Balenyà-Vic.El tercer i últim contracte adjudicat per l'operador ferroviari espanyol, per valor d'1,3 milions d'euros, es farà servir en obres de modernització de la infraestructura a la zona de Tortosa (Baix Ebre).En concret, l'actuació consistirà en la instal·lació d'un nou carril al llarg de 13 quilòmetres entre els municipis de Tortosa i l'Aldea, així com la substitució de més de 3.000 travesses i la modernització de les vies de l'estació de Tortosa.En paral·lel a aquesta inversió, Adif ha destinat 3,5 milions d'euros a la millora dels sistemes de gestió de trànsit i les instal·lacions de seguretat entre Tortosa i l'Aldea.