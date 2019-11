Un mòdul acollirà els serveis de l'estació de trens de Salou que roman tancada 'sine die'

Comencen a instal·lar la caseta on s’oferirà l’atenció al viatger mentre es decideix quin serà el destí de l’edifici principal quan llevin les vies ferroviàries

Actualitzada 04/11/2019 a les 20:38

El nou Corredor Mediterrani

Adif va començar a instal·lar ahir un mòdul prefabricat a l’estació de trens de Salou des d’on s’oferiran els serveis i l’atenció al viatger que es dispensaven a l’edifici principal, el qual va tancar «temporalment» el mes de febrer passat després d’haver-hi detectat patologies estructurals en el mateix.Tot apunta que l’estació de trens de Salou no tornarà a obrir portes al públic i podria, fins i tot, no ser rehabilitada, tal com es va planificar després del seu tancament. Tot depèn del destí a què s’aboquin les diferents estacions que quedaran en desús un cop entre en funcionament el nou Corredor Mediterrani i Adif llevi les vies del tren que esquarteren els nuclis urbans dels municipis compresos entre Salou i Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant. Tanmateix, fonts d’Adif confirmaven ahir a Diari Més que les obres de rehabilitació de l’estació no tenen data d’inici, ja que s’ha de decidir si les estacions continuaran o no en peu després que es desmantellin les vies del tren i, en cas afirmatiu, quina serà la seva finalitat.Adif confirmava ahir que el mòdul que s’ha instal·lat a l’andana de l’estació de trens servirà per oferir els serveis al viatger. Es posarà en funcionament un cop s’hagi realitzat tota la instal·lació per connectar-lo a la xarxa elèctrica i de comunicacions.A hores d’ara, la compra de bitllets s’ha de realitzar a les màquines expenedores de l’estació o bé dins del mateix comboi en què es viatja. El personal de Renfe s’encarrega d’informar els usuaris i a ajudar-los en la compra de bitllets a peu dret a l’estació.Arran de l’estat de deteriorament que presentava l’estació de trens de Salou, Adif va haver d’apuntalar tant la sala d’espera on es venien els bitllets com la zona de bar. L’edifici presentava afectacions a la teulada i es va restringir l’entrada als usuaris el passat 8 de febrer per seguretat i a l’espera que el gestor d’infraestructures analitzés la gravetat dels possibles problemes estructurals i redactés un projecte de rehabilitació de l’edifici.L’estació de trens va tancar tres mesos després que ho fes el servei de bar que s’oferia en la sala contigua a la d’espera. L’empresa concessionària va finalitzar el contracte amb Adif el 30 de setembre de 2018 i també per la «imminent» entrada en servei del nou Corredor Mediterrani i, per tant, el tancament de l’estació de Salou, el servei no es va tornar a licitar. Durant aquest estiu, una food truck ha estat dispensant begudes i menjars als usuaris.Pel que fa a l’entrada en funcionament del nou Corredor Mediterrani, Adif informava l’octubre passat que havia enllestit el període de proves i els recorreguts de fiabilitat de la variant. Aquests tràmits donaven pas a la formació dels maquinistes, amb la previsió de posar la infraestructura en servei abans de final d’any. En paral·lel, continua la tramitació administrativa necessària per a l’homologació de la nova línia i el conjunt dels sistemes, així com en l’obtenció de les autoritzacions per part dels organismes competents. En aquest sentit, Adif insistia que, si no hi ha imprevistos, i un cop s’obtingui l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, la variant s’obrirà abans de final d’any.