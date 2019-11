Torna Valls Viu la Moda amb les darreres tendències i una iniciativa solidària

Se celebrarà el 17 de novembre al Centre Cultural Municipal de Valls, amb vint passis diferents

Actualitzada 05/11/2019 a les 17:32

El Centre Cultural Municipal acollirà el proper diumenge 17 de novembre una nova edició de la passarel·la de tendències Valls Viu la Moda.La desfilada començarà a les 18h i presentarà amb 21 passis diferents les novetats d'aquesta temporada tardor-hivern amb la participació d‘onze establiments de la ciutat. Moda infantil i puericultura, moda juvenil, moda home-dona, perruqueria, joieria, sabateria, roba interior i complements seran alguns dels elements centrals de la festa.L’equip del Valls Viu la Moda, liderat per Rosa M. Icart, Rosa Batet i Laura Pascual, està ultimant els detalls d’una desfilada en la que hi participaran gairebé un centenar de models infantils, juvenils i adults que lluiran la roba, els complements i l’estilisme dels establiments Positivo Man, Encants, Chic Bebè, Concrete, Pluvinet, Piñas, Positivo Man, No et tallis, Cortès, Peuets i Calçats Nardo. Com és habitual al Valls Viu la Moda, també hi col·laboren el club Twirling Valls i l'Escola de Dansa Adagi amb diverses coreografies durant la desfilada.Les presentadores de l'acte seran, un any més, les periodistes Marta Ferré i Montse Solé, en una vetllada que, a més, amenitzarà l’artista vallenc Darío Proximity, amb la seva mescla de música i màgia. Aquest artista eclèctic nascut a l’Argentina i establert a Valls ha participat darrerament en la cinquena edició del talent show televisiu Got Talent.La iniciativa Valls Viu la Moda té el suport de les regidories de Comerç i Turisme i de Cultura de l'Ajuntament de Valls i el patrocini de Caixabank. També compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Valls, Comerç de Valls, el Grup Loren, Xipset, Heura Mussa, Pep Sánchez i Perruquers Dos punt Zero. En aquesta edició, la recaptació de la venda d'entrades aniran destinats a l’entitat Fan del Lluís, que amb el lema «Nens contra la Laminopatia» recapten fons per a la investigació d'aquesta malaltia degenerativa de la que només es coneixen una cinquantena de casos en tot el món.Les entrades pel valls Viu la Moda Tardor-Hivern ja es poden comprar a un preu de 5 euros a l’Oficina Municipal de Turisme del carrer de la Cort, 3, en horari de dilluns a dissabte de 10 a 13:30 i de 16:30 a 19 i diumenge de 10 a 14 hores.