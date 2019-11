Restablerta la circulació ferroviària entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant

Tècnics d'Adif han reparat la matinada d'aquest dimarts la catenària

Actualitzada 05/11/2019 a les 08:16

La circulació ferroviària entre Tarragona i l'Hospitalet de l'Infant ha quedat restablerta després que tècnics d'Adif hagin acabat de reparar la catenària de matinada. Dos trens van quedar aturats dilluns al vespre entre Tarragona i Mont-roig per una avaria en les instal·lacions, que afectava la línia R16 i els serveis de Llarga Distància del Corredor Mediterrani.Finalment van poder seguir cap a Barcelona i cap a València, en el cas de l'Euromed. Renfe va establir un servei alternatiu per carretera entre Tarragona i l'Hospitalet per als regionals i entre Tarragona i l'Aldea per als serveis de Llarga Distància.