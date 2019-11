L'Ajuntament de Vila-rodona presenta el nou logotip del municipi

La imatge té un caràcter més informal i no substitueix l’oficial

Actualitzada 05/11/2019 a les 18:49

Es recrea la forma original del Columbari, un dels elements arquitectònics i patrimonials més diferenciadors i diferenciats del municipi. El pas del riu Gaià pel municipi, que apareix representat per unes línies ondulades a la part inferior. El nom, que descriu una forma geomètrica i que està representat per una circumferència que abraça tot el conjunt La Vila: la manera com els convilatans anomenen el municipi.

L’Ajuntament de Vila-rodona va presentar, dissabte passat, el nou logotip de la corporació municipal. L’equip de govern ha encarregat a l’empresa vallenca de comunicació corporativa i branding IARAQUÈ, la creació i el disseny d’una nova imatge per al municipi que no substitueix el logotip oficial però que pretén adoptar un caràcter més informal per a les comunicacions corporatives.El nou logotip s’inspira en quatre elements del municipi: