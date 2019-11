Els treballadors d'una empresa d'Alcover inicien una vaga indefinida

Iberboard, que es dedica a les làmines de cartró reciclat, va emprendre un ERO a l’agost i, segons CGT, no està respectant el conveni col·lectiu

Actualitzada 04/11/2019 a les 20:26

ERTO i acomiadaments

Iberboard Mill SL, una empresa paperera ubicada al terme municipal d’Alcover –a la carretera C-14 a l’alçada gairebé de Picamoixons– va haver d’aturar ahir la seva activitat. Els seus treballadors van iniciar una vaga indefinida arran de diversos conflictes laborals pel que fa a l’impagament d’endarreriments de sou, increments estipulats en el conveni col·lectiu i la realització d’hores extres i contractació de nous treballadors tot i haver presentat un ERO per baixa producció. El sindicat CGT, qui està al capdavant de la protesta, ha cridat fins i tot a recollir diners per a una caixa de resistència. Com a mínim, la vaga es preveu que s’allargui «tota la setmana».Un centenar d’empleats –dels 140 que té la plantilla, segons fonts sindicals– es van concentrar a les cinc del matí a les portes de la fàbrica. Era l’inici d’una vaga «indefinida», malgrat que, segons apunten, treballadors de l’horari nocturn suposadament «van rebre amenaces» per tal que no abandonessin el seu lloc de feina i tampoc no aturessin les màquines. «Els han obligat a fer un torn de 12 hores», apuntava el sindicat, que després de negociar amb la direcció van poder aturar «completament» l’activitat productiva. «Tenim un seguiment del 100%», assegurava la CGT ahir.Al 2017, Iberboard va reactivar la fàbrica de cartró d’Abelan Catalana, a Alcover. Abelan havia passat anteriorment per diverses mans, primer a Newark Group –una companyia nord-americana–, i després a PHI Industrial Adquisitions –un fons inversor. Al juny de 2017, havent declarat unes pèrdues de més de 16 milions d’euros, va aprovar el pla de liquidació. Amb la compra per part d’Iberboard, els conflictes no han cessat. El passat mes de juny, l’empresa va presentar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de suspensió per producció fins al mes de desembre, aturant la seva activitat els caps de setmana i deixant sense ingressos part de la seva plantilla –inclòs el plus de festiu. A més, van acomiadar cinc treballadors, dos dels quals han resultat readmesos i els altres de moment no volen tornar.Segons apunten fonts sindicals, s’estaria contractant nou personal provinent d’empreses de treball temporal i fent fer a la plantilla hores extres, dues pràctiques, aquestes, expressament prohibides en un ERO. En concret, en un comunicat, la CGT afirma que durant el mes d’agost es van fer més de 900 hores extraordinàries. Segons el sindicat, «és mentida» que hi hagi una davallada continuada en les vendes que justifiqui l’ERTO. Especialitzada en cartró 100% reciclat i reciclable, especialment en làmines de cartró, marqueteria, estutxos, caixes, entre d’altres, la fàbrica exporta a diversos països europeus, nord-americans, el Marroc i el Pròxim Orient.Part dels endarreriments que l’empresa encara no ha pagat corresponen precisament a l’anterior propietari –entre els anys 2014 i 2016– i, ara mateix, hi ha quatre conflictes col·lectius als jutjats. Entre les demandes laborals també hi ha la de millorar les condicions de seguretat amb les que treballen.Rere Iberboard hi ha inversió per part de Scranton Enterprise, alhora participada per Grifols, una multinacional catalana que es dedica al negoci farmacèutic i hospitalari. Scranton també inverteix en altres companyies, entre les quals la popular Wallapop.