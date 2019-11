El Govern gestionarà 7 milions en subvencions de l'Estat pels aiguats

Els diners aniran destinats a executar obres de reparació d'infraestructures, equipaments i instal·lacions

Montblanc s'uneix a la Riuada Solidària

La Generalitat ha assumit la gestió dels 6,9 milions d'euros en subvencions atorgades pel Govern central per pal·liar els danys provocats pels aiguats de l'octubre de l'any passat a diversos municipis de la demarcació de Tarragona.El Consell de Govern ha aprovat aquest dimarts, en la reunió setmanal, subscriure un conveni de col·laboració amb l'administració general de l'Estat per gestionar les ajudes previstes en la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil.Les subvencions van destinades a executar obres de reparació d'infraestructures, equipaments i instal·lacions i serveis de titularitat municipal de les mancomunitats afectades.Coincidint amb l'anunci del Govern, la iniciativa Riuada Solidària al Francolí per ajudar els damnificats de la riuada del passat 22 d'octubre ha fet públic que amplia la seva xarxa territorial amb la incorporació del municipi de Montblanc. Un grup de persones voluntàries s'han organitzat des del passat cap de setmana en aquest municipi i han sumat una nova plataforma local al moviment solidari nascut a l'Espluga de Francolí el passat 25 d'octubre.En aquest sentit, els donatius recaptats fins ara al número de compte publicat sota la campanya impulsada des de l'Espluga, com s'indicava en la imatge difosa a les xarxes socials, seran destinats a ajudar els particulars del mateix municipi. Per a la recaptació dels donatius que es destinaran a Montblanc, des de la mateixa plataforma local s'està treballant en l'activació d'un número de compte que es farà públic en les pròximes hores. Riuada Solidària de l'Espluga i Riuada Solidària de Montblanc agraeixen conjuntament qualsevol donatiu o iniciativa solidària i conviden la ciutadania a repartir els futurs donatius entre les dues poblacions. En la resta d'àmbits d'actuació, les dues plataformes locals comparteixen sinergies sota el paraigua genèric de la Riuada Solidària al Francolí.Amb la voluntat d'afavorir la transparència, les accions locals es comunicaran amb el nom de cada població, una especificació que també s'afegirà puntualment al logotip dissenyat per Dani Rull. En el mateix afany de transparència, Riuada Solidària ha comunicat que la data màxima de recepció de donatius per a les dues poblacions serà el 31 de desembre de 2019. Paral·lelament, cada plataforma local treballarà en la redacció de les bases, on es detallaran els passos necessaris a seguir per poder optar a les ajudes de cada municipi.